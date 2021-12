Supermercati aperti a Santo Stefano, 26 dicembre 2021/ Roma e Milano: orari negozi

Supermercati aperti a Santo Stefano, 26 dicembre 2021

Quali sono i supermercati aperti a Santo Stefano, oggi 26 dicembre 2021? Questa è la domanda che si stanno ponendo tante persone in questo momento. Natale è ormai alle spalle, il pranzo e il cenone del 25 dicembre li abbiamo passati tra emozione e affetto, ma manca ancora il “Boxing Day” da festeggiare. Ma tanti italiani, in queste ore, sono alla ricerca di supermercati, mini-market e mercati aperti per effettuare alcuni acquisti…

Da Milano a Roma, passando per Torino e Napoli, è bene conoscere i supermercati e i negozi aperti a Santo Stefano. La corsa all’ultimo acquisto si è rinnovata anche oggi, 26 dicembre 2021, ma purtroppo non si hanno buone notizie: non si hanno grandi notizie sull’attività delle principali catene, se non negative. Pensiamo al caso di Lidl: come accaduto alla Vigilia, prevista la chiusura.

I supermercati di Milano aperti il 26 dicembre 2021

Nel corso della giornata di oggi, 26 dicembre 2021, vi terremo informati con dovizia di particolari sui supermercati aperti a Santo Stefano e vi invitiamo a consultare con frequenza questa pagina per ricevere tutti gli aggiornamenti del caso. Come già evidenziato, Lidl ha reso noto che i suoi negozi resteranno chiusi fino a domani, mentre altre catene degne di nota non hanno diramato alcun avviso, come Carrefour, Iper e Express. Come già successo negli ultimi due giorni, il nostro consiglio è quello di contattare i singoli punti vendita delle proprie città, dato che la scelta spetta ai singoli esercenti.

Ad ogni modo, diamo uno sguardo a ciò che accade nelle principali città, da Milano a Roma, partendo dal capoluogo lombardo. Qui nella giornata del 26 dicembre il supermercato Carrefour Express Realdì di via Fiamma Galvano resterà aperto dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20, permettendo così alla propria clientela di poter continuare o in qualche caso ampliare i propri acquisti per un brindisi dell’ultimo minuto. Resterà aperto ma solo al mattino (dalle 8.30 alle 13.30) anche il supermercato Vivo – Coop. Gescom. di piazza Enrico Chiaradia 9, mentre i ritardatari potranno sempre contare sul Pam di Viale Olona 1 che, malgrado il giorno festivo seguirà l’orario continuato dalle 9 alle 20, così come il supermercato della medesima catena, in via Sabotino 6.

Clicca qui per vedere l’elenco completo di negozi e supermercati aperti a Milano e provincia il 26 dicembre 2021.

I supermercati di Roma aperti a Santo Stefano

Ora uno sguardo ai supermercati aperti a Roma nel giorno di festa di domenica 26 dicembre 2021, in cui ricorre Santo Stefano. Ci sarà la possibilità concreta di poter acquistare l’ultimo panettone in vista del pranzo o della cena, o gli ingredienti per un pasto più leggero dopo le abbuffate di Natale? Eccovi la risposta servita! Nella Capitale non sarà semplicissimo trovare i supermercati aperti in questa giornata festiva, ma ci sarà qualche eccezione che potrebbe venirci incontro.

Il Supermercato Todis di Via Squillace 15, ad esempio, resterà aperto dalle 9.00 alle 13.00, salvo poi abbassare le serrante nel pomeriggio. Dalle 8 alle 13 si potranno fare acquisti presso il Supermercato Gran Risparmio Torrevecchia di via Taggia 29, mentre il Supermercato Carrefour Express di via Tavolacci Carlo 1 osserverà l’orario continuato dalle 8.30 fino alle 20.00, rimediando agli errori dei ritardatari.

Clicca qui per vedere l’elenco completo di negozi e supermercati aperti a Roma e provincia il 26 dicembre 2021.



