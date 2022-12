Supermercati aperti Capodanno e San Silvestro 2023/ Milano e Roma: orari e info utili il 31 dicembre

NEGOZI E SUPERMERCATI APERTI IL 31 DICEMBRE: COME ORIENTARSI A CAPODANNO E SAN SILVESTRO?

Quali supermercati sono aperti a Capodanno e San Silvestro il 31 dicembre? Purtroppo, con le festività di mezzo spesso si finisce per fare tutto di corsa, perdendo di vista alcune tra le spese o tra le cose che ci mancano in casa, magari per il pranzo o per la cena, ed in questi casi non rimane che cercare un supermercato aperto nonostante la festa.

Dieta di Capodanno: menù e consigli/ Cosa mangiare per perdere i kg di troppo

E se da un lato, in città è piuttosto semplice trovare almeno un supermercato (tra le grandi catene quali Esselunga, Carrefour e Conad), per le piccole realtà è decisamente difficile, specialmente per i paesi di montagna in cui potrebbe addirittura non esserci un supermercato. Invece di fare delle grandi corse, magari attraversando città e macinando chilometri, il consiglio è sempre quello di fare tutte le spese e gli acquisiti di cui si ha bisogno per temo, ma per i ritardatari, scopriamo subito i supermercati aperti a Capodanno e San Silvestro.

MANOVRA/ Oltre 2 miliardi in aiuto dell'agroalimentare italiano: ecco come

NEGOZI E SUPERMERCATI APERTI IL 31 DICEMBRE 2022, SAN SILVESTRO

Qualche decennio fa chi si dimenticava di fare la spesa prima delle feste spesso si trovava impossibilitato a fare acquisti fino al giorno successivo, oppure nel caso delle festività natalizie anche una settimana dopo. Fortunatamente ora questa tendenza è stata superata, e trovare i supermercati aperti a San Silvestro e Capodanno, ovvero il 31 dicembre e l’1 gennaio, non è per nulla difficile. Moltissimi locali, però, rispettano un orario ridotto, talvolta iniziando la mattina e finendo prima di pranzo, oppure con qualche ora di anticipo rispetto all’orario classico.

Dieta post Natale per "depurarsi"/ Passeggiate e tisane, no a panettone fuori pasto

Se cerchiamo i supermercati aperti a San Silvestro e Capodanno sicuramente l’idea migliore potrebbe essere quella di rivolgerci alle grandi catene che molto più probabilmente terranno aperto rispetto ai piccoli negozietti locali. A Milano sicuramente un Esselunga aperta ci troverà anche a San Silvestro, e lo stesso vale per i negozi Carrefour, Conad e Pam. Stesso discorso per Roma, ma anche per Torino, Napoli e qualsiasi grande città, e in linea di massima se si volesse proprio andare sul sicuro, la maggior parte dei centri commerciali (con i loro supermercati interni) saranno aperti, anche questi con orario probabilmente ridotto. Forse una buona idea, però, potrebbe essere quella di cercare sulle pagine Facebook o sui siti dei vari supermercati per verificare con precisione se effettivamente sono aperti a San Silvestro e Capodanno.

SUPERMERCATI APERTI A CAPODANNO E SAN SILVESTRO 2023: MILANO E ROMA

Tuttavia, cercando i negozi e i supermercati aperti a San Silvestro e a Capodanno, ricordiamo che un discorso diverso vale per il primo di gennaio, giornata in cui le aperture sono ridotte veramente all’osso. In generale, da Roma a Milano, passando per tutte le grandi città, i centri commerciali saranno quasi completamente chiusi, senza osservare nessun orario ridotto o particolare. Tuttavia, non è detto che lo stesso valga per i supermercati interni ai centri commerciali, ma per verificarlo con sicurezza l’idea migliore è cercare su internet. Anche il primo gennaio se cercassimo i supermercati aperti, l’idea migliore è quella di controllare i negozi delle grandi catene.











© RIPRODUZIONE RISERVATA