Supermercati aperti Capodanno, oggi 1 gennaio 2021/ Roma e Milano: info orari negozi

Quali sono i supermercati aperti a Capodanno? Questa è la domanda che oggi, 1 gennaio 2021, si stanno ponendo tanti italiani. Ieri l’Italia è rientrata in zona rossa e anche nelle grandi città, da Roma a Milano, come nelle più piccole, è possibile recarsi negli esercizi per effettuare la classica spesa dell’ultimo minuto per il pranzo di Capodanno – quest’anno forzatamente “ristretto” a causa della pandemia – per festeggiare l’arrivo di un 2021 che tutti sperano essere più buono. Come vi abbiamo già raccontato, il 31 dicembre 2020 supermercati e alimentari sono stati aperti, mentre oggi saranno generalmente chiusi (come da tradizione). Non mancano le eccezioni, trattandosi peraltro di attività che sono considerate tra quelle essenziali. Pertanto, il consiglio è di verificare bene eventuali aperture, anche perché gli spostamenti in questi giorni di zona rossa sono condizionati a specifici motivi, da giustificare tramite autocertificazione. Allora dopo aver individuato il punto vendita tra i supermercati, vi suggeriamo di prendere contatto per verificare che sia effettivamente aperto, prima di compilare l’autocertificazione e spostarvi. Per quanto riguarda la Capitale, i principali punti vendita dei supermercati sono chiusi.

SUPERMERCATI APERTI CAPODANNO 2021 A MILANO

Qual è la situazione a Milano? Supermercati aperti sono quasi impossibili da trovare: serrande abbassate per Esselunga, Pam, Conad, Lidl, Coop e Bennet. Carrefour invece suggerisce di verificare gli orari dei punti vendita o di chiamare direttamente il supermercato, perché alcuni punti vendita potrebbero essere aperti. Pensiamo al Carrefour Express di Via Tessa 2 aperto dalle 15 alle 21. Stesso orario per quello di Via Ancona 4. Invece risulta aperto dal motore di ricerca di Carrefour, presente sul suo sito ufficiale, dalle 14 alle 21 quello di via Della Moscova 30. Discorso diverso per i Carrefour Market, ad esempio, di Via Vespucci 2, via Gustavo Modena 8-10, Viale Regina Giovanna 34 e via Monti 55 che invece risultano chiusi. Dunque, non essendoci una situazione omogenea, è importante verificare le aperture tramite la mappa interattiva di Carrefour ma soprattutto contattando il punto vendita in cui ci si vuole recare il primo giorno del nuovo anno. Per quanto riguarda i negozi, milanoweekend indica come aperti dalle 10 alle 21 Unieuro, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 19 Trony. Chiusi invece Expert, Ikea e Decathlon. (a cura di Silvana Palazzo)

