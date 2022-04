Supermercati aperti domani 1 maggio 2022/ Roma e Milano, dove fare spesa: info, orari

SUPERMERCATI APERTI DOMANI 1 MAGGIO 2022: DOVE FARE SPESA?

Supermercati aperti l’1 maggio 2022, ma ce ne saranno meno disponibili rispetto a quanto accaduto a Pasquetta e il 25 aprile. Del resto, l’1 maggio si celebra la Festa dei Lavoratori, che quindi è occasione di riposo generalizzato dal lavoro. Diverse catene si allineano limitando così le aperture, ma non mancheranno supermercati e negozi aperti l’1 maggio 2022, dove poter fare spesa o un po’ di shopping, da Roma a Milano, passando per Napoli, Bologna, Torino e Firenze. A fare il punto della situazione è il portale UltimoPrezzo, sempre molto attento sul fronte delle aperture (e quindi anche chiusure).

VINO/ Il bio conquista gli italiani: piace a un consumatore su due

Segnala per l’1 maggio una raffica di supermercati aperti per quanto riguarda Bennet, ma con orari da verificare anticipatamente. Non ci sono indicazioni ufficiali al momento di Aldi, mentre per Carrefour la questione è complessa, visto che ci sono supermercati, ipermercati e minimarket, alcuni dei quali aperti, quindi ci si può affidare allo store locator per togliersi ogni dubbio. Supermercati Conad aperti l’1 maggio, ma solo una manciata, quindi conviene utilizzare il motore di ricerca e geolocalizzarsi.

YOUTH & FOOD/ Il progetto di Slow Food che unisce cibo e inclusione

SUPERMERCATI APERTI DOMANI 1 MAGGIO 2022: VIAGGIO TRA LE CATENE

Non sono aperti invece i supermercati Coop e Ipercoop l’1 maggio 2022, soprattutto per ragioni “ideologiche”. Le possibilità di trovarne uno disponibile sono davvero poche. Chiusura anche per Esselunga, salvo sorprese dell’ultimo minuto. Per quanto riguarda Eurospin, invece, UltimoPrezzo segnala che il sito non è aggiornato riguardo le aperture straordinarie, quindi in questo caso conviene passare in zona o telefonare prima di muoversi. Neppure Lidl ha fornito finora informazioni specifiche per quanto riguarda la Festa dei Lavoratori.

Elon Musk "Compro Coca Cola e ci rimetto cocaina"/ "McDonalds? Non faccio miracoli"

Discorso diverso per Pam e Panorama: supermercati aperti in gran numero il primo maggio, anche se è sempre bene fare un controllino prima di recarsi sul posto. Chi pensava di fare un salto a Ikea si faccia passare il desiderio: negozi chiusi, da Nord a Sud. Invece dovrebbero restare aperti gli Outlet, ma anche in questo caso vi suggeriamo di verificare l’orario, e quindi anche l’apertura, di quello in cui volete recarvi per evitare brutte sorprese e giri a vuoto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA