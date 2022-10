Supermercati aperti domani 1 novembre, Ponte Ognissanti/ Orari Roma-Milano: outlet e…

SUPERMERCATI APERTI DOMANI 1 NOVEMBRE 2022: ORARI DA ROMA A MILANO…

Supermercati aperti nel Ponte di Ognissanti? Domani si può fare la spesa, anche se è un giorno festivo. Molte delle grandi catene della distribuzione, da Roma a Milano, hanno deciso di restare aperte per fornire un servizio ai cittadini anche martedì 1 novembre 2022. Di fatto, cambia praticamente poco rispetto a tutti gli altri giorni. Come riportato da Ultimo Prezzo, qualche punto vendita Iper potrebbe adottare un orario speciale, alcuni supermercati Conad saranno aperti, così come quelli Coop, mentre per quanto riguarda Bennet non cambia praticamente nulla. Ci sono poi i supermercati Esselunga che domani 1° novembre 2022 osserveranno in gran parte orario ridotto, quSupermercati aperti domani, Ponte Ognissanti/ Orari 1 novembre Roma-Milano: outlet e…indi con inizio posticipato al mattino.

Ma si tratta di una differenza di circa un’ora, quindi nessun disagio per i consumatori. Ad esempio, il punto vendita di Roma Prenestino segue orario 08:00-20.00, così come la maggior parte dei supermercati aperti a Milano e nelle altre città. Ma non è escluso che alcuni punti vendita possano restare aperti solo mezza giornata. Il consiglio è sempre quello di consultare i rispettivi siti per verificare gli orari d’apertura ed evitare così “viaggi” a vuoto.

Clicca qui per vedere l’elenco completo di negozi e supermercati aperti a Roma e provincia al Ponte di Ognissanti 2022

SUPERMERCATI APERTI AL PONTE DI OGNISSANTI 2022: ORARI PER OUTLET

Come da tradizione, ciò che vale per i Supermercati aperti 1 novembre si constata anche per i centri commerciali, più propensi alle aperture straordinarie. A prescindere dai programmi che avete preso per domani 1° novembre 2022, sappiate che per il Ponte di Ognissanti non sono aperti solo i supermercati, ma anche gli outlet, anche in questo caso da Roma a Milano, lungo tutto lo Stivale. Dunque, potreste anche prendere in considerazione l’ipotesi di farvi un giro, ma in tal caso è importante conoscere gli orari di apertura.

In aiuto arriva Ultimo Prezzo: aperti dalle 10 alle 20 Barberino Designer Outlet, Castel Romano Designer Outlet, Fidenza Village, Franciacorta Village, Noventa di Piave Designer Outlet, Palmanova Village, Torino Outlet Village e Valdichiana Village. Dalle ore 10 alle 21 sono invece aperti Castel Sant’Angelo Village, La Reggia Designer Outlet, Scalo Milano, Sicilia Outlet Village. Invece 10-20.30 per Castel Guelfo The Style Outlets, dalle 9 alle 21 Sardinia Outlet, infine dalle 10 alle 19 The Mall Firenze e The Mall Sanremo.

Clicca qui per vedere l’elenco completo di negozi e supermercati aperti a Milano e provincia al Ponte di Ognissanti 2022

