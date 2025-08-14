Supermercati aperti a Ferragosto 2025, dove fare spesa domani 15 agosto: info e orari per punti vendita e catene, la mappa dei negozi

SUPERMERCATI APERTI DOMANI 15 AGOSTO 2025: BOOM A ROMA

Non c’è festa senza polemica sui supermercati aperti, quindi Ferragosto non fa eccezione. Mentre cominciano le ricerche sui punti vendita disponibili domani, 15 agosto 2025, si riapre il dibattito sulle aperture e chiusure nei giorni festivi. Ci sono sindacati che chiedono ai lavoratori di rispondere con lo sciopero, mentre ci sono supermercati che proprio per questa festa lanciano il cosiddetto panettone di Ferragosto, come nel caso dell’iper di Savignano sul Rubicone, nel Cesenate.

Ma spostiamoci a Roma, che sta vivendo un anno particolare, visto che c’è pure il Giubileo, ma anche perché la capitale non si svuota più come un tempo. Un negozio su due resterà aperto anche nei quartieri commerciali all’interno del Raccordo, nel centro storico è tutto aperto secondo Repubblica.

I commercianti hanno deciso di restare aperti anche ad agosto, e in particolare a Ferragosto, dilatando le ferie. Quindi, il mondo del turismo, e di conseguenza pure quello della distribuzione, si ritrova a lavorare a pieno regime, con catene che però hanno la facoltà di prendere decisioni differenti.

LA MAPPA DEI SUPERMERCATI APERTI A FERRAGOSTO 2025

Per quanto riguarda Conad, per scoprire i supermercati aperti in zona bisogna consultare la mappa interattiva sul sito ufficiale per individuare quello più vicino e gli orari di apertura, perché alcuni potrebbero essere ridotti.

Aperture straordinarie per Esselunga, in alcuni casi dalle 8 alle 14, in altri fino alle 20 o con chiusura più tardi; orari ridotti o chiusure anticipate per Lidl, mentre Eurospin di solito offre i soliti orari di lavoro, non ci sono comunicazioni ufficiali da parte di Coop, invece per Crai alcuni supermercati sono aperti a Ferragosto, altri chiudono.

Possibile l’orario ridotto per alcuni punti vendita dell’MD, discorso simile per Despar e Panorama; non ci sono indicazioni precise da Aldi. In generale, visto che il condizionale la fa da padrone, è consigliabile consultare i siti delle catene o contattarle per evitare di incappare in brutte sorprese domani.