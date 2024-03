Supermercati aperti domani a Pasqua 2024/ Info e orari: possibili disagi per sciopero di oggi

SUPERMERCATI APERTI A PASQUA 2024? POSSIBILI DISAGI PER SCIOPERO

Qual’è la possibilità di trovare supermercati aperti a Pasqua? Per tutta la giornata di oggi è stato proclamato uno sciopero nazionale dopo la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto della distribuzione moderna organizzata e che coinvolgerà tutti i punti vendita e le aziende della grande distribuzione come Brico, Ikea, Iper, Rinascente, Obi, Master Coop, Bennet,Penny, Unes, Crai, Esselunga, Zara; aderenti a Federdistribuzione. La caccia agli acquisti dell’ultimo secondo per preparare il pranzo pasquale tuttavia potrebbe non risentirne infatti, almeno secondo il Quotidiano Nazionale, è altamente improbabile che i supermercati restino chiusi.

Qualche inconveniente potrebbe accadere solo nei piccoli punti vendita se tutti i dipendenti dovessero aderire allo sciopero, ma visto che si tratta sempre e comunque di una decisione individuale, salvo adesioni quasi totali, è difficile credere che si verificheranno chiusure complete per l’assenza del personale. Rimane ancora ignoto, invece, se lo sciopero proseguirà anche nella giornata di Pasqua, dato che tecnicamente Federdistribuzione ha invitato i suoi affiliati a non presentarsi al lavoro il 31 marzo nel caso in cui i datori decidano di tenere aperti i supermercati, ma non ha contestualmente fatto riferimento a questa ipotesi nel comunicato diffuso nei giorni scorsi.

PASQUA 2024: COSA FARE SE NON SI TROVANO SUPERMERCATI APERTI

Per Pasqua 2024, insomma, il nostro caloroso invito è quello di anticipare, per quanto possibile, la spesa entro oggi, visto che domani si può praticamente dare per scontato (indipendentemente dallo sciopero) che la maggior parte dei supermercati, anche quelli della grande distribuzione, non saranno aperti. In generale, sembra che le grandi catene abbiano lasciato la decisione ai singoli punti vendita, ed è sempre importante, dunque, partire da un’approfondita ricerca online prima di recarsi fisicamente davanti alle saracinesche, per trovarle sbarrate, vagliando sempre precauzionalmente anche l’ipotesi di contattare telefonicamente i vari supermercati, stilando una sorta di lista di tutti quelli aperti in vista della Pasqua.

Tra le varie indiscrezioni che emergono in queste ore (ma è sempre, anche in questo caso, importante verificare personalmente) sembrerebbe che nella giornata di Pasqua pressoché tutti i centri commerciali terranno chiuso, con buona pace dei sensi per chi sperava dopo il pranzo di fare un giro shopping. Rimane, però, una cosa importante che quasi certamente in moltissimi si chiederanno: cosa fare se non si trovano supermercati aperti a Pasqua o nella Vigilia della festività? La riposta, purtroppo, è piuttosto semplice ed è quella di rassegnarsi. Si potrebbe, al massimo, chiedere a qualche amico che arriva da un’altra città di fare una spesa per lui, oppure nel caso in cui ci si trovi una delle grandi realtà metropolitane italiane si potrebbe provare anche ad usare servizi come Glovo o Getir, che permettono di fare la spesa comodamente seduti da casa ricevendola alla porta in pochi minuti, ovviamente con una piccola maggiorazione.











