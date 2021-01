Supermercati aperti domani Epifania/ 6 gennaio 2021: orari negozi Milano e Napoli

Quali saranno i negozi e i supermercati aperti domani per la Befana? All’incertezza della “zona rossa” dell’epidemia si aggiunge infatti quella tradizionale di un giorno rosso sul calendario come quello dell’Epifania. Partiamo subito dunque dall’analizzare la situazione in quel di Milano, dove domani sarà aperto il Carrefour Express, a Milano in via Fiamma 31. Gli Esselunga del capoluogo lombardo apriranno i battenti alle ore 8 e saluteranno la clientela dodici ore più tardi facendo orario continuato. Per quanto riguarda il Simply di via Novara numero 15 sarà aperto dalle 08:30 del mattino fino alle 21:00. Orari leggermente diversi per l’IperCoop di via Giacomo Quarenghi numero 23, aperta dalle 8 alle 20:30. Approfitterà di ogni minuto utile, fino a quando alle 22 non scatterà il coprifuoco, la Conad City di Via Michelangelo Buonarroti: apertura in questo caso alle ore 8:00. Identica scelta per la Lidl di Via Valassina numero 12.

SUPERMERCATI APERTI DOMANI ALL’EPIFANIA A NAPOLI

Dopo aver visto alcuni dei supermercati che resteranno aperti a Milano nel giorno dell’Epifania diamo un’occhiata a quanto accadrà domani anche nella città di Napoli. Il Carrefour di Via Sergio Abate numero 6 aprirà alle 8:30 e chiuderà alle 21. Stesso orario di chiusura, ma apertura mezzora più tardi, per il Neapolis di Via Argine 380. L’MD di Via Della Maddalena 30 farà orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. Formato spezzatino per quanto riguarda gli orari di apertura della Conad sita in Via Consalvo 107/E: la prima apertura sarà alle 8, con chiusura alle 14. Poi pausa di due ore e mezza con riapertura alle 16:30 e chiusura definitiva alle 20:30. Non conoscerà tregua invece la giornata di lavoro degli operatori del Sigma di Viale Margherita numero 55: saranno a disposizione dei clienti dalle 8 alle 20.



