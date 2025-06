Mentre ci troviamo al centro di questa domenica di ponte, qualcuno – specialmente se vive in comuni o città un pochino più piccole – inizierà sicuramente a chiedersi se ci siano dei supermercati aperti domani, ovvero lunedì 2 giugno 2025, in cui festeggeremo la Festa della Repubblica, tra le più sentite ed importanti festività nazionali: una domanda certamente utile e che è bene porsi con il dovuto anticipo, per non rischiare di trovarci con l’acqua alla gola nella giornata di domani, organizzando nel dettaglio tutti gli spostamenti e le spese anche in relazione ai supermercati aperti o chiusi che potremmo trovare domani.

Prima di procedere all’elenco (ovviamente sommario) dei supermercati aperti domani, lunedì 2 giugno 2025, è bene lasciarvi un importante suggerimento: se riusciste, l’opzione migliore – in caso di spese programmate e non legate a un’emergenza dell’ultimo minuto – è certamente quella di fare tutti i vostri acquisti con calma nella giornata di oggi, evitando le quasi certe code che potreste trovare domani e, al contempo, sfruttando anche la giornata di festa per stare con i vostri amici e parenti, invece che al supermercato.

Quali sono i supermercati aperti domani, lunedì 2 giugno 2025: l’elenco completo delle principali catene

In ogni caso, è innegabile che – purtroppo – le emergenze capitano, e tra queste una fetta importante è rappresentata da quella di natura alimentare, magari proprio a due passi dalla gita o dal picnic che avete già organizzato per domani: proprio qui entrano in gioco i supermercati aperti, e tra le tante catene possiamo dirvi (quasi) per certo che non faticherete a trovare un punto vendita delle catene Conad, Bennet, Esselunga, Iper – con alcune possibili variazioni – e Despar con le saracinesche aperte.

Similmente, tra i supermercati aperti domani possiamo anche segnalarvi che, in generale, i negozi Crai, Famila, Il Gigante, MD, Pam e Unes saranno per la maggior parte operativi, ma con orari variabili e alcune chiusure sporadiche: in tal senso consigliamo sempre di controllare gli orari ufficiali sui rispettivi siti, cercando il punto vendita specifico di vostro interesse; mentre possiamo dirvi per certo che, se Coop ha previsto la chiusura tassativa di tutti i punti vendita, al contempo potreste trovare i supermercati aperti delle catene Aldi, Carrefour, Eurospin e Lidl, sui quali non ci sono indicazioni ufficiali ed è lasciata la libera scelta a ogni esercente.