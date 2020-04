Supermercati aperti e negozi a Pasqua 2020/ Chiusure confermate, orari Pasquetta

Negozi e supermercati saranno aperti a Pasqua 2020? Mai come in questo periodo fu tanto difficile rispondere a questa domanda in quanto fare la spesa è diventata anche in giorni non festivi una vera e propria impresa, tra file spesso interminabili, distanze di sicurezza imposte dall’emergenza Coronavirus. Alcune Regioni avrebbero già deciso di mantenere chiusi i propri punti vendita dando un po’ di aria ai dipendenti sotto pressione in questo momento per nulla semplice. L’obiettivo è quello di scegliere una linea comune tra le varie Regioni anche se già in cinque – Sicilia, Veneto, Abruzzo ed Emilia Romagna ed in ultimo anche Lazio con un dietrofront dell’ultimo minuto – hanno optato per la chiusura totale di 48 ore mentre Calabria e Friuli Venezia-Giulia hanno programmato lo stop solo per la domenica di Pasqua. La Regione Lazio, dopo la nota dei sindacati che chiedevano a gran voce la chiusura di tutti i punti vendita, alla fine ha deciso di adottare un provvedimento che prevede, come si legge nel comunicato diffuso da Fanpage, “la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, per la vendita di generi alimentari, compresi quelli all’interno dei centri commerciali, nei giorni di domenica 12 e lunedì 13 aprile, ossia Pasqua e Pasquetta”. A restare esenti dall’ordine solo gli esercizi la cui apertura è autorizzata da precedenti ordinanze, dunque farmacia, parafarmacie, edicole, tabacchi e aree di servizio. Una decisione, quella adottata dalla Reguone Lazio, maturata dopo un incontro telematico con l’Anci.

NEGOZI E SUPERMERCATI APERTI A PASQUA 2020: QUALI ALTERNATIVE?

Trovare negozi o supermercati aperti a Pasqua 2020 sarà sempre più un’impresa. Anche le maggiori catene della grande distribuzione hanno compiuto un passo indietro rispetto a quanto inizialmente deciso, come conferma Quifinanza.it. Carrefour ha optato per la chiusura di tutti i suoi punti vendita d’Italia per la giornata di domenica 12 aprile mentre il lunedì di Pasquetta saranno aperti nell’orario 7-20. Anche Conad abbassa le serrande per Pasqua, ma collegandosi al sito ufficiale della catena sarà possibile appurare quelli eventualmente aperti nella propria zona. Stessa decisione presa da Esselunga anche se inizialmente aveva deciso per l’apertura parziale fino alle ore 15.00. In merito ai negozi Esselunga, nel giorno di Pasquetta saranno aperti ma solo di mattina cioè dalle 8 alle 13, con qualche piccola eccezione. I negozi in Emilia Romagna, Veneto e Lazio così come quelli in provincia di Asti resteranno chiusi. Lo stesso vale per i punti vendita di Firenze di via Galliano, di via Milanesi, di via De Amicis e di via Pisana e ancora quello di Lucca di via Del Prete e della città di Carrara in via Matteotti. Coop che resta chiusa ovunque a Pasqua mentre il giorno di Pasquetta gli orari potranno essere differenti in base alle varie Regioni. Chiusura pasquale anche per Lidl che però nel giorno di Pasquetta sarà aperta negli orari 8-20. Tutti i punti vendita Auchan resteranno chiusi per le 48 ore festive, mentre Bennet garantisce solo le aperture nel giorno del Lunedì dell’Angelo nella fascia 8.30-20. Tutti compatti, dunque, con le chiusure di Pasqua con scarse alternative possibili per chi vorrà a tutti costi acquistare l’ultima colomba o uovo di cioccolato da mangiare in famiglia anche sfruttando il servizio a domicilio. L’unica speranza è quella di riuscire a trovare il classico negozietto sotto casa che ha optato per l’apertura – cosa assai difficile – nel giorno di festa, anche se i sindacati hanno rimarcato la volontà di tenere chiusi i negozi durante le due giornate festive.



