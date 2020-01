Supermercati aperti Epifania 2020/ Oggi 6 gennaio 2020, Roma e Milano: orari e negozi

SUPERMERCATI APERTI EPIFANIA 2020 A ROMA

Arriva la Befana ma non avete riempito tutte le calze da regalare oggi a grandi e piccini? Magari vi manca un po’ di cioccolato e qualche caramella, perché forse avete esagerato un po’ a Natale e Capodanno, ma alcuni supermercati sono aperti oggi, 6 gennaio 2020, quindi potete rimediare. A differenza di Natale e Capodanno, ci sono oggi più aperture. Il consiglio è sempre quello di verificare aperture e orari prima di mettersi in macchina e perdere tempo girando per la città, col rischio di restare troppo tempo fuori e di non godervi l’Epifania. Partiamo da Roma, dove sono aperti Auchan di Casalbertone e Collatina. Serrande alzate anche al Carrefour Le Ciliegie, al Castel Romano Shopping Village, al centro commerciale Anagnina, Aura, Casilino, Euroma2, GRAnRoma, I Granai, Porta di Roma, Roma Est, Tor Vergata-Carrefour. E così Decathlon di Roma Prenestina, Settecamini e Tor Vergata, Dima Shopping Carrefour di Bufalotta, Domus La Romanina, Ikea di Roma Nord e Sud, La RInascente di Piazza Fiume, PAM Superstore Bufalotta e alcuni punti Leroy Merlin (Roma Laurentina, La Romanina, Porta di Roma e Roma Tiburtina). Serrande alzate anche ai centri Mondo Convenienza di Roma Aurelia, Casilina, Pontina e Salaria.

Clicca qui per vedere l’elenco completo degli esercizi commerciali aperti a Roma all’Epifania

SUPERMERCATI APERTI EPIFANIA 2020 A MILANO

Dopo i supermercati aperti a Roma, scopriamo quali sono disponibili nel giorno dell’Epifania a Milano. Nelle grandi città, dove la situazione può essere complicata, in alcuni casi c’è più scelta. E in effetti questo è il caso del capoluogo lombardo. Oggi, lunedì 6 gennaio, ci sono diversi supermercati aperti. Dal centro commerciale Bonola a quello di Piazza Lodi, passando per Decathlon di Milano Cairoli, Euronics di via Palmanova, Il Gigante via Ornato, Iper Milano Area Portello, Ipercoop La Torre, IperSimply di Milano, Rinascente Annex Milano, Scarpe & Scarpe di Milano Antonini, di Milano Lorenteggio e di Milano San Gottardo. Serrande alzate anche ai supermercati PAM di Milano Archimede, Bazzini, Costa, Foppa, Forze Armate, Inganni, Medeghino, Olona, Padova 111, Piccinni, Sabotino, Strigelli, Tibaldi, Tolstoj. Se poi volete cogliere l’occasione per fare anche un po’ di shopping ci sono il Mondadori Multicenter di Milano Duomo e di Milano Via Marghera. Anche in questo caso vi consigliamo di affidarvi ai motori di ricerca per trovare i contatti e chiedere così conferma delle aperture.

Clicca qui per vedere l’elenco completo degli esercizi commerciali aperti a Milano all’Epifania



