SUPERMERCATI APERTI EPIFANIA 2021/ Oggi 6 gennaio, Milano e Roma: orari negozi

Se siete capitati su questo articolo è perché state cercando di capire quali sono i negozi e i supermercati aperti nella vostra città in questo mercoledì 6 gennaio che coincide con l’Epifania 2021. Iniziamo ad analizzare la situazione della città in cui ha sede il nostro giornale, Milano, osservando come resteranno aperti dalle 8:00 alle 21:00 i locali del Carrefour Express in via Fiamma 31. Dalle 10 alle 20 sarà aperta anche la Coin in via Piazza 5 Giornate 1/A, mentre il Bicocca Village di Viale Sarca resterà aperto dalle 9 alle 21. Tutti i negozi Esselunga abbasseranno la saracinesca alle otto di sera, mentre i più ritardatari potranno trovare un Carrefour Market aperto in Via Vincenzo Monti, 55, fino a tarda sera: da considerare però la variabile del coprifuoco. A disposizione dei clienti anche il Penny Market di Via Giacomo Antonini numero 26: gli orari sono dalle 8 alle 21. Chiude un’ora prima l’U! Unes di via Lazzaro Spallanzani numero 10.

SUPERMERCATI APERTI ALL’EPIFANIA A ROMA

Dopo aver analizzato la situazione in quel di Milano spostiamoci obbligatoriamente a Roma: quali saranno i negozi e i supermercati aperti nella Capitale in questo 6 gennaio 2021? Il supermercato Conad di Via Poppea Sabina numero 19 sarà aperto dalle 8:30 alle 20. Dalle 8 alle 20:30 sarà aperto invece il Todis di via S.Tommaso D’Aquino, punto di riferimento di molte famiglie romane in zona Trionfale e Prati a Roma. OVS di via Tuscolana e I Granai di Via Mario Rigamonti numero 100 saranno aperti entrambi dalle 10 di mattina alle otto di sera. Chiuderà invece un’ora più tardi l’Apple Store di Corso Porta di Roma in Via Alberto Lionello 201. Per chi cerca l’ultimo ingrediente per il pranzo dell’Epifania a disposizione dalle 8:30 alle 20:30 c’è anche la Conad di Via Dei Sampieri. L’Auchan in Via Alberto Lionello numero 201 sarà aperto dalle 9 alle 19. Menzione anche per il Carrefour di Via Dario Niccodemi numero 99, aperto dalle 7:30 alle 21:30.



