Supermercati aperti Epifania 6 gennaio 2022/ Conad, Pam, Lidl: dove si può far spesa?

Supermercati aperti il 6 gennaio all’Epifania: a Milano, Roma, Torino…

Supermercati aperti il giorno dell’Epifania: quali sono in tutta Italia i negozi nei quali si può far spesa anche il 6 gennaio 2022? Anche nei giorni di festa, infatti, può capitare spesso di aver bisogno di un supermercato, a maggior ragione nel giorno della Befana, quando a farla da padrona sono caramelle e cioccolatini e, in caso di dimenticanze, bisogna correre ai ripari. È anche probabile che, dopo pranzo, si voglia fare una passeggiata in cerca di qualche sconto: dove trovare, allora, supermercati aperti all’epifania?

Non tutti i centri commerciali saranno aperti il giorno dell’Epifania nelle grandi città, da Milano, Firenze, Roma, Napoli fino a Palermo. Ogni centro commerciale deciderà se rimanere o meno aperto il 6 gennaio 2022: è possibile dunque cercare sui siti dei vari centri, per comprendere se quelli che più ci interessano garantiranno il servizio il giorno dell’Epifania. Tra quelli aperti ci sarà ad esempio Ikea Porta di Roma o il centro commerciale Valmontone Outlet, che garantirà l’apertura dei negozi dalle 10 alle 21, mentre il foodcourt sarà aperto dalle 10 alle 23. Aperto anche lo Shopville Le Gru di Torino. A Milano, il Centro Commerciale Bonola sarà aperto con orari differenti per l’IperCoop e i vari negozi. Al Centro Commerciale Metropoli si potranno fare acquisti anche il 6 gennaio (9-21).

Supermercati aperti il 6 gennaio all’Epifania: INS, Conad, Carrefour…

Quali saranno i supermercati aperti all’Epifania? I centri INS, presenti in varie regioni italiane tra cui il Lazio, il 6 gennaio 2022 saranno aperti dalle 9 alle 13 e per alcuni centri, come ad esempio quello sito in Via Tiburtina a Roma, ci sarà un’apertura anche nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 19.30. I supermercati INS a Torino garantiranno quasi tutti un orario completo di mattina e pomeriggio, con gli stessi orari già citati. Stesso discorso per quelli presenti a Milano e in generale in Lombardia: gli orari 9-13 e 15.30-19.30 sono garantiti da quasi tutti i supermercati.

I centri Carrefour dovrebbero rimanere aperti perlopiù in tutta Italia. Tutti, dunque, dovrebbero garantire il normale orario lavorativo. Discorso differente per quanto riguarda invece i Conad: a decidere, infatti, saranno i singoli gestori del franchising. Alcuni potrebbero dunque essere aperti mentre altri saranno chiusi e non garantiranno il servizio. I LIDL dovrebbero essere invece tra i supermercati aperti anche nel giorno dell’Epifania. Il supermercato tedesco dovrebbe infatti garantire un orario continuato dalle 8 alle 21 pressoché in tutta Italia. I centri PAM saranno aperti con orario 9-21. Chi, dunque, si ridurrà all’ultimo istante per comprare dolcini e cioccolatini, potrà fare affidamento su alcuni supermercati che resteranno aperti nonostante il giorno festivo.



