Supermercati aperti Epifania, 6 gennaio 2023/ Gli orari di apertura da Milano a Roma per la Befana

SUPERMERCATI APERTI ALL’EPIFANIA: NON SARÀ EMERGENZA…

Quali sono i supermercati aperti il 6 gennaio, ovvero nel giorno dell’Epifania? In quali centri commerciali si potrà fare la spesa nonostante il giorno di festa? Capita spesso, infatti, che ci si ritrovi a corto di un qualche prodotto del quale, invece, avremo parecchio bisogno, riducendoci a cercare con cura quale supermercato possa essere aperto anche il 6 gennaio. Fortunatamente, però, pur trattandosi di una festa non dovrebbe essere troppo difficile trovare una grande catena aperta ed in generale, in tutte le parti d’Italia, si possono anche facilmente trovare aperti i centri commerciali.

Se stessimo, dunque, cercando i supermercati aperti il 6 gennaio, durante l’Epifania, potrebbe essere sicuramente un’idea vincente dirigerci a colpo sicuro verso quelli che si trovano nei grossi complessi commerciali, nei quali è anche probabile che troveremo aperta la farmacia ed alcuni negozi. Da Milano, a Torino, passando per Roma, Napoli e Firenze, la maggior parte dei centri commerciali e dei supermercati annessi rimarranno aperti anche all’Epifania, seppur alcuni potrebbero osservare un orario ridotto. Una buona idea, se optassimo per i centri commerciali, potrebbe essere controllare sui siti dedicati ai centri per scoprire gli orari che osserveranno.

SUPERMERCATI APERTI ALL’EPIFANIA, 6 GENNAIO: DA ESSELUNGA A LIDL

In generale, comunque, se stessimo cercando i supermercati aperti all’epifania, 6 gennaio 2023, non avremo grandi difficoltà a trovarne. In tutte le grandi città d’Italia, infatti, è probabile che le grandi catene, come Esselunga, Lidl, Pam, Coop, Conad e Carrefour siano aperti con gli orari continuati tradizionali. Anche in questo caso non vi sono indicazioni precise per tutti i negozi in Italia, ma se volessimo toglierci ogni dubbio prima di uscire, magari prendendo anche la macchina, una buona idea potrebbe essere quella di fare una rapida telefonata al negozio, chiedendo direttamente all’operatore che risponderà.

Rispetto a qualche anno fa, però, trovare dei supermercati aperti anche all’Epifania è parecchio più semplice e nella maggior parte dei casi li troveremo anche aperti con i consueti orari dei giorni non festivi. Alcuni negozi IN’S, generalmente, nei giorni di festa tengono aperto con orari ridotti, fino alle 13, specialmente a Roma. Similmente, anche a Torino e Milano potrebbero osservare orari ridotti, ma anche in questo caso basterà un colpo di telefono, oppure possiamo anche controllare su Google. Pam, Esselunga, Conad e Carrefour, invece, sono tra i supermercati che saranno aperti all’Epifania e che molto probabilmente manterranno gli orari invariati.











