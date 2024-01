Supermercati aperti Epifania 6 gennaio 2024/ Orari negozi domani: Conad, Coop, Esselunga…

Quali supermercati e negozi sono aperti domani, 6 gennaio 2024, giorno dell’Epifania? Si tratta di una domanda che per una ragione o un’altra moltissimi si trovano a porsi ad un certo punto, in ogni giorno festivo. Normalmente (o almeno fino a qualche anno fa) era scontato che la quasi totalità dei punti vendita di qualsiasi tipo, dai supermercati ai negozietti di quartiere, fosse chiuso per concedere ai lavoratori il dovuto riposo festivo.

Tuttavia, questa tendenza è andata ad invertirsi sempre di più, al punto che nella giornata dell’Epifania, 6 gennaio 2024, che si celebra domani, è piuttosto semplice trovare aperti supermercati e negozi. Nell’imbarcarsi in questa missione, alla ricerca di un ingrediente perduto, di caramelle per quale nipotino o amico di famiglia, o anche generici beni di qual si voglia natura, rimangono sempre in auge alcuni importanti consigli. Per verificare quali sono i supermercati aperti domani, 6 gennaio 2024, giorno dell’Epifania, è sempre opportuno dare prima un’occhiata su Google, digitando il nome del punto vendita scelto, seguito dalla città in cui ci si trova. Per fugare ogni dubbio si potrebbe, poi, anche fare una rapida telefonata al punto vendita prima di muovere, magari inutilmente, la propria macchina per raggiungerlo.

Quali supermercati sono aperti domani, giorno dell’Epifania 2024

A livello generale, comunque, è possibile tracciare una sorta di elenco di tutti i supermercati aperti domani 6 gennaio 2024, giorno dell’Epifania 2024, in Italia, partendo dalle aperture straordinarie dell’anno scorso. Dovrebbero, infatti, rimanere aperti tutti i vari superstore del marchio Esselunga, pressoché con il consueto orario, ovvero dalle 8 alle 20. Similmente, anche la catena Pam dovrebbe osservare un’apertura straordinaria, dalle ore 7:30 alle 20:30. I Penny market, invece, pur rimanendo aperti, osserveranno differenti orari, in alcuni casi intervallati con una paura tra le 13 e le 15, ed in altri continuati.

Non si conoscono, invece, le disposizioni su quali supermercati della catena Conad saranno aperti domani 6 gennaio 2024, giorno dell’Epifania, ed il suggerimento è quello di consultare direttamente il sito ufficiale. Carrefour, invece, osserverà orario continuato dalle 7:30 alle 20, oppure anche in orario notturno per i market 24h, o ancora con orari differenti in base alle varie categorie (iper, express..). Coop, similmente, dovrebbe osservare i classici orari giornalieri, ovvero dalle 8/8:30 alle 20:30/21.











