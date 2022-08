Supermercati aperti Ferragosto 2022, oggi 15 agosto/ Orari ed elenco: Milano, Roma e…

FERRAGOSTO 2022, I SUPERMERCATI APERTI A ROMA (OGGI 15 AGOSTO)

È lunedì 15 agosto e non può mancare l’approfondimento sui supermercati aperti nel giorno di Ferragosto 2022. Un servizio fondamentale, tanto nelle grandi quanto nelle piccole città. A dire la verità, solitamente gli italiani non si riducono all’ultimo minuto a fare la spesa, ma magari può capitare che ci si accorga in extremis della mancanza di un ingrediente determinante per la buona riuscita di una ricetta ed ecco che c’è la necessità di avere sotto mano l’elenco dei punti vendita fruibili e più vicini a casa.

A Roma, ad esempio, quali sono i supermercati aperti a Ferragosto 2022? Nella Capitale, anche nel giorno festivo le alternative non mancheranno. È il caso del supermercato Todis di via Squillace, che resterà aperto fino alle 20 secondo il sito di Pagine Gialle, mentre il Carrefour Express di Via Tavolacci Carlo 1 nonostante il giorno di festa abbasserà le serrande solo alle 21. Supermercato aperto per tutto il giorno, dalle 8 alle 20, quello della catena InMensa di via Aurelia 38, così come il Conad City di via Santa Croce in Gerusalemme 14.

Clicca qui per vedere l’elenco completo di negozi e supermercati aperti a Roma e provincia a Ferragosto 2022

FERRAGOSTO 2022, I SUPERMERCATI APERTI A MILANO (OGGI 15 AGOSTO)

Non sono numerosi coloro che hanno deciso di trascorrere Ferragosto 2022 a Milano, ma anche nella città del Duomo i supermercati aperti non mancano in questa giornata festiva. Troverete l’elenco dettagliato nel link che campeggia al fondo di questa pagina, ma intanto vi forniamo un breve riassunto catena per catena, naturalmente sempre da verificare sui siti ufficiali dei supermercati di riferimento.

I supermercati Esselunga a Ferragosto 2022 saranno aperti dalle 8 alle 14, i Pam dalle 9 alle 20, i Conad dalle 8 alle 22, i Lidl dalle 9 alle 13, i Carrefour dalle 7 alle 22 e gli Unes (U2 e Viaggiator Goloso) dalle 8 alle 20. Salvo diverse disposizioni, rimarranno chiusi i punti vendita Coop e Bennet.

Clicca qui per vedere l’elenco completo di negozi e supermercati aperti a Milano e provincia a Ferragosto 2022











