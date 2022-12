Supermercati aperti Immacolata, oggi 8 dicembre 2022/ Info orari Milano Roma, negozi outlet

SUPERMERCATI APERTI OGGI ALL’IMMACOLATA, 8 DICEMBRE 2022: ORARI SPECIALI?

Supermercati aperti anche l’8 dicembre 2022, giorno dell’Immacolata? Se lo chiedono soprattutto coloro che hanno dimenticato qualche ingrediente per il pranzo o la cena di oggi, ma anche chi si è mosso all’ultimo momento per il menù o ha bisogno di fare un acquisto non necessariamente di tipo alimentare, ma per preparare al meglio la casa per i propri ospiti. Da Milano a Roma, non cambia nulla. C’è poi chi vuole sfruttare questo giorno festivo per dare la caccia ai regali di Natale in negozi, centri commerciali e outlet.

Fissiamo qualche punto fermo: i centri commerciali oggi sono tutti aperti, invece i supermercati in genere non chiudono, neanche quando sono staccati da altre grandi strutture commerciali. In generale, dunque, i supermercati Esselunga saranno aperti oggi, 8 dicembre 2022, nella festa dell’Immacolata, ma bisogna fare attenzione agli orari di apertura, perché in qualche caso possono essere speciali. Visto che gli orari e le chiusure straordinarie non sono sempre aggiornati dai negozi su Google Maps, il consiglio è di fare un tentativo con un contatto telefonico per evitare brutte sorprese.

SUPERMERCATI APERTI ALL’IMMACOLATA A ROMA E MILANO (OGGI, 8 DICEMBRE 2022)

Passiamo ai supermercati che resteranno aperti oggi a Roma nella festa dell’Immacolata: non solo negozi e centri commerciali. Oltre all’Esselunga, si potranno trovare ad esempio Todis, Panorama, Conad. Saranno aperti quasi tutti, ma è sempre bene verificare orari di apertura e chiusure sui siti ufficiali, perché qualcuno potrebbe restare aperto solo mezza giornata.

E a Milano supermercati aperti anche oggi 8 dicembre 2022, festa dell’Immacolata? Vale per Esselunga, aperto dalle 8 alle 20. Pam dalle 8 alle 22, Coop dalle 9 alle 19.30, Conad dalle 8.30 alle 20.30, Lidl dalle 8 alle 21.30, Bennet dalle 8 alle 20.30, Carrefour dalle 7 alle 21, Unes (U2 e Viaggiator Goloso) dalle 7.30 alle 22. Unieuro aperto dalle 9 alle 20, per Expert si varia a seconda del negozio di riferimento, Trony aperto dalle 9 alle 20, Ikea dalle 9 alle 21.30, Decathlon dalle 9 alle 20.30.

DAI SUPERMERCATI AGLI OUTLET APERTI ALL’IMMACOLATA

Dai supermercati ai grandi negozi delle catene più famose, come Ikea, Leroy Merlin e Decathlon: in genere sono aperti oggi, 8 dicembre 2022, giorno dell’Immacolata. Gli outlet village sono aperti in massa, a volte anche con orari speciali, come riportato da Ultimo Prezzo.

Dalle 10 alle 20 aperti Barberino Designer Outlet, Castel Guelfo The Style Outlets, Castel Romano Designer Outlet, Fidenza Village, Franciacorta Village, Mantova Village, Mondovicino Outlet Village, Noventa di Piave Designer Outlet, Palmanova Village, Serravalle Designer Outlet, Torino Outlet Village, Valdichiana Village.

Dalle ore 10 alle 21 sono aperti Città Sant’Angelo Village Outlet, La Reggia Designer Outlet, Puglia Village, Scalo Milano, Valmontone Outlet, Sardinia Outlet, Sicilia Outlet Village. Infine, due centri commerciali aperti dalle 10 alle 19: si tratta di The Mall Firenze e The Mall Sanremo.











