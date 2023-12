SUPERMERCATI APERTI IMMACOLATA 8 DICEMBRE 2023/ Oggi Roma e Milano, info orari: elenco catene, outlet, negozi

Oggi si festeggia l’Immacolata concezione, una festa che per gli italiani è un’occasione per stare in compagnia. Non solo con gite fuori porta, ma anche con pranzi e cene. Anche per questo è cresciuta la ricerca di supermercati aperti l’8 dicembre. Da molti anni le festività non sono più motivo di chiusura, anzi è sempre più diffusa la disponibilità di supermercati, negozi e centri commerciali a restare aperti, visto che l’afflusso nei giorni di festa è alto. La festa dell’Immacolata è in rosso sul calendario, perché è un giorno festivo, ma la chiusura non è obbligatoria per queste attività. Le alternative non mancano, dunque, per fare la spesa.

Ad esempio, Esselunga dovrebbe essere aperta dalle 8 alle 20, Coop dalle 9 alle 20:30, Conad dalle 8:30 alle 20:30, come Bennet ed Eurospin, mentre MD dalle 8 alle 20, riporta Money. Il condizionale è d’obbligo, infatti il consiglio resta sempre quello di controllare aperture e orari, perché potrebbero variare, come nel caso di Lidl, tendenzialmente disponibile dalle 8 alle 21:30. Invece, per Carrefour è variabile a seconda delle città, come Unes e Il Gigante, Despar dalle 8:30 alle 13 o dalle 7 alle 21. Penny Market probabilmente aperti come Crai. (agg. di Silvana Palazzo)

SUPERMERCATI APERTI OGGI ALL’IMMACOLATA, 8 DICEMBRE 2023: LE CATENE

La festa dell’Immacolata è arrivata, ma nonostante il giorno di festa, molti supermercati restano aperti oggi 8 dicembre 2023. Una buona notizia per chi deve preparare un lauto pranzo per i propri ospiti, ma si è accerto di aver bisogno di qualche ingrediente o di aver dimenticato qualcosa. La giornata è festiva, ma supermercati, negozi e outlet sono aperti, perché anche quest’anno sono previste aperture straordinarie, da Milano a Roma. Facciamo allora il punto della situazione da catena a catena, partendo da Esselunga: sarà aperta, ma bisogna verificare gli orari specifici dei punti vendita più vicini, visto che in genere ricalcano quelli domenicali-festivi anziché quelli di un normale venerdì. Ma dovrebbe cambiare poco rispetto al solito, come spiegato da UltimoPrezzo.

Anche Lidl ha deciso tenere i supermercati aperti per la festa dell’Immacolata. In questo caso, potete localizzarvi nell’app Lidl per scoprire gli orari speciali. Per quanto riguarda Conad, anche in questo caso non c’è nulla da temere, a patto di usare lo store locator per informarsi sugli orari speciali. Ma l’Immacolata può essere anche un’occasione di shopping in vista delle feste di Natale. I negozi MediaWorld e Unieuro saranno aperti nella stragrande maggioranza dei casi. Invece, se state meditando di dedicarvi all’arredamento di casa o alle decorazioni di Natale, quindi se state pensando a Ikea, i megastore saranno aperti in massa.

SUPERMERCATI APERTI ALL’IMMACOLATA 8 DICEMBRE 2023 E NON SOLO: GLI OUTLET VILLAGE

Non solo supermercati oggi 8 dicembre 2023 aperti all’Immacolata, anche perché questo è un giorno in cui fare anche altri tipi di acquisti, in vista del Natale e non solo, da Milano a Roma. Si spiegano anche così le aperture degli outlet village l’8 dicembre 2023. UltimoPrezzo ha stilato un elenco con negozi e relativi orari di apertura. Dalle 10 alle 20 sono aperti Barberino Designer Outlet, Castel Romano Designer Outlet, Fidenza Village, Franciacorta Village, Mantova Village, Mondovicino Outlet Village, Noventa di Piave Designer Outlet, Palmanova Village, Serravalle Designer Outlet, Torino Outlet Village e Valdichiana Village.

Dalle 10 alle 20:30 aperto Castel Guelfo The Style Outlets. Invece, dalle 10 alle 19 sono aperti The Mall Firenze e The Mall Sanremo. Chi non è a caccia di supermercati aperti all’Immacolata 2023, oggi venerdì 8 dicembre 2023, ma di outlet, può contare anche su Città Sant’Angelo Village, La Reggia Designer Outlet, Puglia Village, Sicilia Outlet Village, Sardinia Outlet e Scalo Milano Outlet & More che sono aperti dalle 10 alle 21.











