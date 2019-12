Supermercati aperti Natale e Santo Stefano 2019/ Oggi Bologna e Firenze: orari negozi

SUPERMERCATI APERTI A NATALE A BOLOGNA

Con il Natale arriva anche qualche giorno di meritato riposo, ma non per tutti. Ci sono supermercati, negozi e punti vendita che risultano aperti sotto le Feste. Se allora avete dimenticato qualche ingrediente per il pranzo di Natale o se vi è sfuggito qualche regalo e quindi volete rimediare, sappiate che c’è la possibilità di fare acquisti a Natale e Santo Stefano. Oggi, 25 dicembre, e domani, 26 dicembre, se siete a Bologna potete scegliere la catena Carrefour. Ci sono le sedi a marchio Express delle vie XXI Aprile, Vittorio Veneto, Sant’Isaia, Don Sturzo, de’ Carbonesi, Castiglione, San Vitale, Massarenti e Strada Maggiore che aprono dalle 8:30 alle 12:30 oggi, invece domani osservano come orari di apertura 8:00-20:00. Sono chiusi a Natale e Santo Stefano il centro commerciale Shopville Gran Reno di Casalecchio e la sede della catena francese di via Mazzini, invece Carrefour in via Arno aprirà dalle 8:30 alle 12:30 oggi, mentre il 26 dalle 8:00 alle 13:00 e poi dalle 15:30 alle 21:00. Clicca qui per vedere l’elenco completo degli esercizi commerciali aperti a Bologna a Natale

SUPERMERCATI APERTI A NATALE A FIRENZE

Com’è invece la situazione a Firenze per quanto riguarda le aperture di supermercati e negozi? Chiuso il centro commerciale I Gigli oggi e domani, stesso discorso per Barberino designer outlet, The Mall e La Rinascente. Apertura straordinaria invece per Coin: domani dalle 11:00 alle 19:30, mentre a Natale è chiuso. Le Coop fiorentine saranno chiuse, e così l’Esselunga di Via Canova, di Viale De Amicis, di Via Galliano, del Galluzzo, del Gignoro, di via Masaccio, di Via Milanesi, di Via Di Novoli. Chiuso anche Lidl. Ma supermercati e negozi a Firenze non si esauriscono qui, motivo per il quale vi consigliamo sempre di verificare, anche attraverso i link indicati, gli orari di apertura. Per maggiore sicurezza, potete segnare i recapiti telefonici delle varie strutture per telefonare e verificare che siano aperti, e per quanto, o se sono chiusi. La situazione, per quanto riguarda aperture e chiusure a Natale e Santo Stefano, è piuttosto diversificata, quindi è meglio informarsi prima di girare a vuoto. Clicca qui per vedere l’elenco completo degli esercizi commerciali aperti a Firenze a Santo Stefano

