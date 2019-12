Supermercati aperti Natale e Santo Stefano 2019/ Roma e Milano: orari negozi e centri

SUPERMERCATI APERTI A NATALE A ROMA

Negozi e supermercati aperti a Natale e Santo Stefano? Ormai ci siamo abituati alle aperture domenicali dei centri commerciali, quindi anche durante le feste ci si aspetta aperture straordinarie. Ma bisogna fare attenzione, perché le festività natalizie sfuggono a queste logiche e infatti ci sono anche delle chiusure di massa. E allora il consiglio è quello di valutare bene la situazione. Pam, Iperal e Conad, ad esempio, prevedono qualche apertura, ma molto spesso sono limitate alla sola mattinata. Invece i grandi centri commerciali sono tendenzialmente tutti chiusi a Natale, o al massimo resta aperta solo la parte dei ristoranti e dedicata all’intrattenimento. Dopo l’abbuffata del Cenone o del pranzo di Natale (e di Santo Stefano), c’è chi ha voglia di andare al cinema. E infatti le multisala saranno tutte aperte. Chiusi invece i vari Decathlon, Ikea, Leroy Merlin, mentre per il 26 dicembre la situazione è variegata con alcune di queste grandi catene che hanno optato per l’apertura. Auchan al Sud, Ipercoop nella cintura di Milano. Per avere ben chiara la situazione relativa ai negozi e supermercati aperti a Natale e a Santo Stefano ad esempio a Roma, consultate i motori di ricerca. Come quello che vi suggeriamo di seguito.

Clicca qui per vedere l’elenco completo degli esercizi commerciali aperti a Roma a Natale

SUPERMERCATI APERTI A SANTO STEFANO A MILANO

Natale con i tuoi? Il proverbio parla chiaro. E così il 25 dicembre e il giorno successivo, a Santo Stefano, ci si ritrova in famiglia. Ma imbandire le tavole con ogni ben di Dio non è semplice. E spesso capita di rendersi conto che manca qualcosa. Non vi è mai capitato di ricevere la chiamata urgente di una nonna o una mamma allarmata perché le manca un ingrediente per il pranzo? E così si riceve l’incarico di andare a comprare il vino o un alimento per l’antipasto, e così via. Ci si ritrova dunque a dover rimediare a queste piccole “emergenze”, così comincia la caccia al negozio, supermercato e/o centro commerciale aperto il 25 dicembre o il 26 dicembre, se il problema riguarda Santo Stefano. In quest’ultimo caso chi vive nei dintorni di Milano troverà aperto Il Gigante di Assago, La Corte Lombarda, Il Gigante di Cambiago, Il Gigante di Canegrate, IKEA di Carugate, Centro commerciale Castano Primo, Il Gigante di Cesano Boscone, Centro Commerciale La Fontana, Il Gigante di Cinisello Balsamo, Il Gigante di Cornaredo, IKEA di Corsico, Il Gigante via Ornato, Rinascente Annex Milano, Supermercato PAM di Milano Bazzini, Milano Inganni, Olona, Piccinni, Sabotino.

Clicca qui per vedere l’elenco completo degli esercizi commerciali aperti a Milano a Santo Stefano

NEGOZI APERTI A NATALE E SANTO STEFANO: GLI OUTLET

Passiamo ora agli Outlet Village aperti alla Vigilia di Natale, a Natale e a Santo Stefano, con i rispettivi orari di apertura. In più di un caso infatti cambiano, e questo vale peraltro anche per oggi. Partiamo da un dato comune: sono tutti chiusi a Natale. Qualcuno anche a Santo Stefano. Questo è il caso di The Mall, aperto alla vigilia dalle 10 alle 17, e di Noventa di Piave Designer Outlet, aperto dalle 10 alle 18 oggi. Castel Guelfo The Style Outlet chiuso il 26 dicembre, mentre oggi è aperto dalle 10 alle 18. Fidenza Village Chic Outlet Shopping, Barberino Designer Outlet e Castel Romano Designer Outlet sono chiusi anche a Santo Stefano, però oggi sono disponibili dalle 10 alle 18. Entriamo nei casi ancor più particolari. Il Sicilia Outlet Village è aperto il 24 (10-19) e 26 dicembre (10-21). Città Sant’Angelo Village oggi aperto dalle 10 alle 19, il 26 dicembre dalle 15 alle 21. Sardinia Outlet Village oggi ha le serrande alzate dalle 10 alle 20, a Santo Stefano fino alle 21. Dalle 10 alle 20 l’orario di apertura di Mondovicino Outlet Village per oggi e il 26. Dalle 10 alle 21 per La Reggia Designer Outlet. Stessi orari per Cilento Outlet Village, Mantova Outlet Fashion District, Valdichiana Outlet Village, Palmanova Outlet Village e Vicolungo The Style Outlet: dalle 10 alle 18 oggi, dalle 10 alle 20 dopodomani. Per Franciacorta Outlet Village e Torino Outlet Village stessi orari: 10-19 oggi, 10-20 dopo domani. Dalle 10 alle 18 Serravalle Designer Outlet oggi è aperto, giovedì dalle 14 alle 20. Infine, Puglia Outlet Village: 10-17 alla Vigilia di Natale, 10-21 a Santo Stefano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA