Supermercati aperti Natale e Santo Stefano 2021/ Info su negozi e orari in ogni città

Supermercati aperti Natale e Santo Stefano 2021: quali sono

Le famiglie non vedono l’ora di trascorrere Natale e Santo Stefano 2021 con le persone care nelle rispettive abitazioni, come da tradizione. Quest’anno saranno ancora festività speciali, dato che l’emergenza Covid-19 non ha ancora dato pace alla popolazione italiana. Nonostante ciò, le misure di restrizione saranno meno stringenti: sarà possibile riunirsi liberamente, seppure sia consigliabile seguire le norme utili ad evitare la diffusione del virus.

Pranzo di Natale 2021, menù e ricette/ Cosa cucinare tra consigli e tradizione

In molti, dunque, stanno già pensando alla preparazione del menu da portare in tavola per le festività. Il timore di dimenticare qualcosa, tuttavia, è sempre incombente. È per questa ragione che uno dei quesiti più ricercati e che si rinnova ogni anno è il medesimo: quali negozi e supermercati resteranno aperti per Natale e Santo Stefano 2021? In genere la tradizione vuole che il 25 dicembre gli esercizi commerciali siano chiusi, mentre per il 26 dicembre in tanti scelgono di aprire per mezza giornata.

Menù di Natale 2021, ristoranti e ricette/ Cosa cucinare? Ragù di Cannavacciuolo...

Supermercati aperti 25 e 26 dicembre: la catene

Per scoprire quali sono i supermercati aperti per Natale e Santo Stefano 2021, ovvero 25 e 26 dicembre, è importante informarsi con i singoli punti vendita delle proprie città, dato che la scelta spetta ai singoli esercenti. I punti vendita Lidl, ad esempio, resteranno chiusi per entrambe le occasioni, così come quelli Esselunga. I Conad tendenzialmente anche, ad eccezione di qualche piccolo punto vendita che resterà aperto per una parte della giornata.

Carrefour, invece, non ha ancora comunicato variazioni rispetto agli orari ordinari. La catena ha invitato in tal senso i consumatori a chiamare direttamente i punti vendita per saperne di più. Anche Eurospin non ha dato comunicazioni in merito. Buone notizie arrivano infine dai supermercati Iper, che si stanno organizzando per tenere aperti alcuni punti vendita nei giorni di 25 e 26 dicembre. Non è ancora chiaro, tuttavia, quali. La lista verrà diffusa a breve.

Pranzo di Natale 2021, ricette e ristoranti/ Cosa cucinare: i menu dei migliori chef

Da Roma a Milano: supermercati e negozi aperti a Natale e Santo Stefano

Come sempre, per restare aggiornati sui supermercati aperti nei due giorni di festa, vi invitiamo a non perdere di vista le nostre pagine web. Nel frattempo però possiamo fornirvi un elenco dei negozi presso i quali potremo completare gli acquisti nel giorno di Natale a Roma. Nonostante il giorno festivo, il Conad City di via Santa Croce in Gerusalemme resterà comunque aperto dalle 6.30 alle 20.00. Lo stesso discorso vale per il Conad Superstore di via dei Sampieri 92, che aprirà al pubblico alle 8.00 mentre chiuderà alle 21.00. Resterà aperto nella medesima fascia oraria anche Panorama di via Aurelia 822 così come il supermercato Doc di via Fosso del Torrino 4/10. (Clicca qui per l’elenco completo dei supermercati di Roma).

Non sarà facilissimo trovare dei supermercati aperti nel giorno di Natale anche a Milano, ma qualche negozio sarà possibile trovarlo a disposizione dei propri clienti, come ad esempio l’Esselunga di via Giorgio Washington 55, che osserverà l’orario continuato dalle 7.30 alle 21.00. Sarà così in molti altri supermercati della medesima catena, come quello in via Lorenteggio 219; il supermercato di via Feltre 40 e quello di via Umbria 28. Sarà possibile completare gli acquisti natalizi anche nel negozio Pam di viale Olona 1 che resterà aperto dalle 8 alle 22. (Clicca qui per l’elenco completo dei supermercati di Milano).

© RIPRODUZIONE RISERVATA