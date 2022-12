Supermercati aperti Natale e Santo Stefano 2022/ Elenco e orari negozi in tutt’Italia

SUPERMERCATI APERTI NATALE E SANTO STEFANO 2022: PREVALE LA LINEA DELLA CHIUSURA?

I supermercati aperti a Natale e a Santo Stefano 2022 rappresentano uno dei temi più gettonati in rete ogni anno, in quanto, puntualmente, il 25 o il 26 dicembre ci si rende conto di essersi dimenticati un ingrediente fondamentale per la riuscita dei propri piatti natalizi con cui deliziare i palati dei propri commensali e urge, di conseguenza, correre ai ripari.

Quest’anno la linea che sembra prevalere sia quella della chiusura dei punti vendita nei giorni di festa. Per esempio, Conad, Coop, Carrefour Market, Pam, Sigma solleveranno la saracinesca solo per alcune ore in mattinata per consegnare la gastronomia fresca ai clienti che l’hanno ordinata nei giorni precedenti, poi titolari e dipendenti chiuderanno bottega e si uniranno alle loro famiglie per pranzare insieme a loro. Anche Esselunga, Iper e Bennet hanno adottato, nella maggior parte dei casi, questa scelta. Il consiglio che vi forniamo, qualora vogliate sapere quali siano i supermercati aperti a Natale e a Santo Stefano 2022 è quello di contattare telefonicamente i negozi di vostro interesse già quest’oggi, così da sapere la loro eventuale operatività il 25 e il 26 dicembre.

SUPERMERCATI APERTI NATALE E SANTO STEFANO 2022: ELENCO PUNTI VENDITA OPERATIVI

Un altro metodo utile per conoscere i nomi dei supermercati aperti a Natale e Santo Stefano 2022 consiste nel consultare la sezione dedicata del sito di “Pagine Gialle”, che permette di scoprire in tutta Italia quali negozi rimangano aperti e quali orari osservino nelle giornate del 25 e del 26 dicembre. Troverete il link su cui cliccare per essere direttamente reindirizzati al sito al termine del corrente articolo.

Intanto, oltre ai supermercati aperti, diamo uno sguardo anche alle aperture a Natale e Santo Stefano degli outlet. Salvo variazioni dell’ultim’ora, rimarranno tutti chiusi e anche oggi, giorno della vigilia, osserveranno orari speciali, che vi riportiamo di seguito: Barberino Designer Outlet (10-18), Castel Guelfo The Style Outlets (10-18), Castel Romano Designer Outlet (10-18), Città Sant’Angelo Village Outlet (10-19), Fidenza Village (10-18), Franciacorta Village (10-18), La Reggia Designer Outlet (10-18), Mantova Village (10-18), Mondovicino Outlet Village (10-19), Noventa di Piave Designer Outlet (10-18), Puglia Village (10-18), Scalo Milano (10-18), Serravalle Designer Outlet (10-18), The Mall Firenze (10-17), The Mall Sanremo (10-17), Torino Outlet Village (10-18), Valdichiana Village (10-18), Sardinia Outlet (10-20), Sicilia Outlet Village (10-18).

Clicca qui per scoprire i supermercati aperti a Natale e Santo Stefano 2022 in tutta la Penisola











