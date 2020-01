Supermercati aperti oggi 1 gennaio 2020/ Capodanno città e provincia: orari negozi

Se siete alla ricerca di supermercati aperti anche oggi 1 gennaio 2020 nel giorno di Capodanno, quasi certamente potreste incontrare qualche difficoltà a trovare il negozio che possa soddisfare a pieno le vostre esigenze. Il nuovo anno è appena arrivato ma la vostra voglia di shopping non si è ancora placata? Potrebbe per esempio tornare utile un market oppure un negozio di abbigliamento o un outlet in cui trovare magari quel regalo che non siete riusciti – per pigrizia o dimenticanza – a realizzare in tempo prima delle festività natalizie. Se vi trovate a Firenze in questo primo giorno del 2020 e cercate un supermercato aperto, potrebbe venirvi in soccorso uno dei numerosi punti vendita Esselunga. In via Del Grigoro ad esempio, le serrante si alzeranno molto presto, ovvero alle 7.30, per abbassarle alle 21, rispettando l’orario continuato. L’Esselunga di via Novoli 61 chiuderà addirittura un’ora dopo, permettendo così di poter fare la spesa anche dopo l’ora di cena. Dopo le grandi abbuffate cercate qualcosa di più leggero e bio? Naturasi’ di via Masaccio 88 sarà aperto dalle 9 alle 19.30 e così anche il punto vendita di via Kassel. Non solo supermercati però: presso il centro Gavinana in viale Europa 68 saranno aperti dalle 8 alle 21 diversi negozi tra cui 3 store che si occupa di telefonia, oppure la profumeria Aline.

SUPERMERCATI APERTI A CAPODANNO 2020 A PALERMO

Nel giorno di Capodanno 2020 a Palermo potrebbe essere più semplice trovare supermercati aperti e negozi con le serrande alzate nei centri commerciali del capoluogo siciliano. Il centro commerciale La Torre in via Enrico Medi 5 resterà aperto al pubblico dalle 9 alle 21, garantendo l’orario continuato. Alcuni supermercati del gruppo Conad, come ad esempio il punto vendita di via Uditore 14, aprirà alle 7.30 augurando buon anno ai suoi clienti che avranno modo di ultimare i propri acquisti fino alle 21. A proposito di centri commerciali e di outlet presenti al loro interno, sarà aperto nel primo giorno del nuovo anno anche il Forum in via Filippo Pecoraino dalle 9 alle 21. Chi ha voglia di dedicarsi allo shopping alla vigilia dell’esordio dei saldi, potrà così farlo in una delle giornate probabilmente meno affollate dell’anno. Questo potrebbe anche essere il momento in cui dare uno sguardo ai prezzi attuali e verificare poi nei giorni seguenti il prezzo della merce in saldo. Lo stesso ragionamento sarà possibile farlo presso l’Ovs di via Leonardo Da Vinci 322, che resterà aperta dalle 9.30 alle 20.

