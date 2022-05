Supermercati aperti oggi 1 maggio 2022/ Info e orari Roma e Milano: quali sono e dove

SUPERMERCATI APERTI 1 MAGGIO 2022, DA MILANO A ROMA

Alcuni supermercati potrebbero essere aperti oggi, 1 maggio 2022, per la Festa dei Lavoratori, garantendo il consueto orario festivo, altri invece saranno chiusi. In virtù di questa situazione così diversificata, informarsi prima di mettersi in macchina alla ricerca di quello con le serrande alzate per fare spesa è importante per non finire per girare a vuoto. Peraltro, in questa giornata la situazione è ancor più complessa, visto che si celebrano i lavoratori, dunque non mancano le polemiche per quei negozi e supermercati che decidono di restare aperti.

Il nostro consiglio, che rinnoviamo ad ogni festa, resta quello di verificare sempre anticipatamente aperture straordinarie e orari, da Roma a Milano. Cominciamo allora con la situazione in Lombardia. I supermercati aperti oggi domenica 1 maggio sono quelli Aldi e Bennet, questi ultimi con orari speciali, quindi potenzialmente diversi dal solito, ma anche Il Gigante e Iper, seppur questi ultimi con orario speciale. Aperti anche i supermercati Iperal, tranne Borno; orari straordinari per Md.

SUPERMERCATI APERTI OGGI: LA SITUAZIONE A ROMA L’1 MAGGIO 2022

Dalla Lombardia passiamo alla Capitale per scoprire quali supermercati sono aperti oggi, 1 maggio 2022. Secondo quanto indicato dal portale Telatrovoio, quasi tutti avranno le serrande alzate. I punti vendita Coop ed Esselunga resteranno chiusi, invece per quanto riguarda Conad ogni supermercato deciderà per sé. Discorso differente per Carrefour, e questo riguarda sia Roma sia Milano e le altre città, perché i supermercati dovrebbero restare aperti con orario continuato dalle 7 alle 21, oggi 1 maggio 2022.

Per quanto riguarda Iper e Pam, i punti vendita resteranno aperta, lo stesso vale per Gros, Sacoph, Castoro, Dem e Iperdem. In linea di massima le aperture sono più limitate, nel rispetto dello spirito nazionale della festa, ma non tutti abbracciano la stessa policy. Ecco perché è importante fare prima una verifica, anche una telefonata, per verificare che effettivamente il supermercato nel quale ci si vuole recare è effettivamente aperto per una spesa dell’ultimo minuto in vista del pranzo in famiglia o con amici.supermerc

