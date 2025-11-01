Quali sono i supermercati aperti oggi, 1 novembre 2025, giorno della festa di Ognissanti: lista aperture e info orari, dove fare spesa da Conad a Carrefour

QUALI SUPERMERCATI APERTI OGGI? CACCIA ALLE APERTURE

Prevalgono i supermercati aperti oggi, nel giorno in cui si celebra la festa di Ognissanti, ma la situazione è disomogenea: tra casi particolari, eccezioni e decisioni che variano da territorio a territorio. Dover fare la spesa, dunque, potrebbe rivelarsi all’apparenza complicato, soprattutto per chi si è ridotto all’ultimo a causa di impegni o, più semplicemente, ha un’emergenza last minute da risolvere.

In ogni caso, non si può prescindere da una verifica puntuale, che passa anche dalla consultazione dei siti ufficiali dei punti vendita in cui ci si vuole recare; altrimenti, è possibile prendere contatti telefonici e controllare così quali supermercati siano aperti.

Questo è un suggerimento che, ad esempio, avanza anche Conad, che sul suo sito ha annunciato nei giorni scorsi che molti suoi negozi sono aperti oggi, ma con orari speciali, soprattutto in Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise, Marche, Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia.

Sono aperti anche i punti vendita di Bennet, Lidl e Il Gigante, con orari però da controllare, poiché possono variare a seconda delle località. Discorso simile per Carrefour, i cui supermercati, tuttavia, non sono aperti ovunque. Con orari ridotti quelli eventualmente disponibili di Coop e Ipercoop.

DOVE FARE SPESA OGGI PER LA FESTA DI OGNISSANTI: GLI ALTRI NEGOZI

Si consiglia di controllare gli orari anche per Crai, visto che sono gestiti dai singoli negozi; lo stesso vale per Esselunga e MD, ma in questo caso per via degli orari ridotti. Ad esempio, Famila sarà accessibile solo al mattino, ma non ovunque.

Ancor più incerta la situazione con Unes e U2, perché alcuni sono aperti, altri solo al mattino, altri ancora invece resteranno chiusi. Per Pam Panorama, invece, è possibile verificare gli orari online. Infine, Aldi ha fornito l’elenco dei supermercati chiusi oggi: si trovano a Treviso, Vicenza (viale San Lazzaro), Jesolo, Belluno e Rimini (via Circonvallazione).

Altrettanto importante sarà utilizzare questa strategia anche domani, perché alcuni supermercati potrebbero essere chiusi il 2 novembre, mentre altri potrebbero approfittare del ponte non per tenere abbassate le serrande, bensì per garantire i propri servizi ai cittadini — come nel caso delle grandi catene, che spesso lanciano aperture straordinarie, soprattutto nelle zone più frequentate —, mentre le filiali più piccole di solito limitano gli orari o chiudono.