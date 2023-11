Supermercati aperti oggi 1 novembre, Ponte Ognissanti 2023/ Orari Roma e Milano: outlet, negozi e…

SUPERMERCATI APERTI PER OGNISSANTI: DOVE SI PUÒ FARE LA SPESA OGGI 1 NOVEMBRE

La domanda che tutti si stanno facendo in questa mattina trova subito una risposta: sì, i supermercati sono aperti oggi 1 novembre 2023, così come per l’intero Ponte di Ognissanti: come da tradizione la solennità dell’1-2 novembre non vede particolari chiusure per supermercati, negozi e outlet in giro per il Paese. Per quanto riguarda invece gli orari la situazione è già più intricata in quanto alcune catene – Esselunga su tutte – decidono di applicare per Ognissanti l’orario festivo della domenica.

Secondo le stime del portale “Ultimoprezzo”, a livello generale le grandi catene di supermercati si comporteranno così tra oggi e domani per il Ponte di Ognissanti: Esselunga ha fatto sapere che i supermercati rimarranno aperti ma con orario festivo, perciò dalle 9 alle 20. Lidl, Coop e Bennet danno piano apertura a Ognissanti mentre per Conad la garanzia è certa sui grandi ipermercati mentre negli store locali più piccoli è già più difficile intercettare un comportamento “unico”, per cui meglio sempre verificare prima col singolo esercizio. Consiglio sempre spassionato, prima di dirigervi nel vostro negozio per la spesa occorre magarono sempre dare un’occhiata agli orari sul sito o su Google Maps per essere certi di non muoversi per niente.

ROMA E MILANO, ORARI DEI SUPERMERCATI APERTI AL PONTE DI OGNISSANTI (1 NOVEMBRE)

Supermercati aperti e anche centri commerciali senza chiusura, la situazione a Milano per il Ponte di Ognissanti vede “sorridere” chi vuole dedicarsi allo shopping, visto anche il terribile maltempo di questi giorni: entrando nello specifico di altre catene presenti in città e provincia, l’Eurospin apre i battenti oggi 1 novembre ma con orari diversi. I punti di vendita di Gratosoglio, Cernusco, Cassina de Pecchi, Vedano al Lambro e Biassono rimarranno infatti aperti solo la mattina 8.30-13. Conad ed Esselunga sempre aperti, così come Unes e Bennet, mentre sul fronte centri commerciali si segnalano tutti aperti compresi all’Iper di Piazza Portello a Milano e il Centro di Arese, rispettivamente con orari 7.30-21 e 9-22

A Roma situazione comunque simile con i supermercati aperti con quasi tutte le grandi marche: Carrefour, Conad, Coop e Todis rimangono aperti dalle ore 8 alle 20 in quasi tutti i centri, salvo alcune chiusure pomeridiane da verificare sempre online. Fronte outlet, da Roma a Milano passando per il resto d’Italia restano tutti aperti sfruttando le possibili ferie di chi potrebbe approfittare per concedersi i primi acquisti autunnali-invernali della stagione.











