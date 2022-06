Supermercati aperti, oggi 2 giugno 2022 Festa della Repubblica/ Milano e Roma: orari negozi, tutte le info

SUPERMERCATI APERTI OGGI 2 GIUGNO 2022, FESTA DELLA REPUBBLICA: A MILANO E PROVINCIA

Nella giornata di oggi, giovedì 2 giugno 2022, Festa della Repubblica, i supermercati saranno aperti oppure no? Come accade ormai da alcuni anni a questa parte, la decisione di tenere le saracinesche alzate e le casse aperte dipende dai singoli punti vendita. Può capitare, infatti, di trovare un supermercato o negozio della medesima catena chiuso nel giorno festivo. Anche se il giorno di oggi è segnato in rosso sul calendario, tuttavia, non dovrebbe essere del tutto un’impresa riuscire a completare i propri acquisti. Intanto le varie catene di supermercati aperti in occasione della festa della Repubblica, hanno già provveduto a far sapere ai propri clienti le varie disponibilità. In una nota ufficiale, ad esempio, Bennet ha fatto sapere che i suoi punti vendita resteranno aperti. La stessa decisione sarà presa da Gigante, mentre Esselunga non rilascia comunicazioni ufficiali circa l’apertura nel giorno festivo esattamente come Coop. Non dovrebbero essersi sorprese particolari per i punti vendita Lidl, Carrefour e Conad, per i quali sarà necessario fare un salto sul rispettivo sito ufficiale.

Ma quale sarà in generale la situazione a Milano? I supermercati saranno aperti o chiusi nella giornata di giovedì 2 giugno 2022? Il supermercato Carrefour Express Realdì di via Fiamma Galvano 31 resterà aperto dalle ore 8.00 alle 21.00; aperto anche il punto vendita Carrefour Express di via Ampere Andrea Maria 103, che chiuderà alle 20.30. Sarà possibile fare acquisti anche presso il supermercato Esselunga di via De Angeli Carlo 1, aperto dalle 8 alle 21, mentre aprirà mezzora prima e abbasserà le serrande alle 22.00 il punto vendita della medesima catena sito in via Lorenteggio 219. Chi sarà nella zona di via Arona 18 potrà fare la spesa nel supermercato Coop che anche nel giorno di festa resterà aperto dalle 8.30 alle 20.

SUPERMERCATI APERTI OGGI 2 GIUGNO 2022 A ROMA E PROVINCIA

Molti italiani potranno approfittare della bella giornata e del maxi ponte del 2 giugno 2022 per trascorrere questo giovedì a Roma, tra le bellissime e calde vie della Capitale. Ma se dovessero servire dei supermercati aperti, come sarà possibile orientarsi? Diamo allora uno sguardo ai negozi che resteranno attivi anche nel giorno di festa, sebbene non dovrebbero esserci grandi difficoltà nel trovare un supermercato nel quale completare la propria spesa. Il supermercato Carrefour Express di via Tavolacci Carlo 1 sarà aperto regolarmente dalle 8 alle 21, con possibilità quindi di completare i propri acquisti anche nel caso in cui starete cercando generi alimentari, carne e pesce. Se vi trovate nella zona di via Squillace 15, troverete aperti i supermercati della catena Todis, che vi permetterà di realizzare una spesa di qualità ed al tempo stesso economica fino alle ore 20.00.

Sigma Supermercato in via Clauzetto resterà aperto in questo giorno dedicato alla Festa della Repubblica dalle ore 8 alle ore 20; orario continuato anche per il supermercato Conad City di via di Santa Croce in Gerusalemme 14, che alzerà le serrande sin dalle 6.30 accogliendo la propria clientela fino alle 20.00. Il Coin (presso Porta di Roma) di via Lionello Alberto 201 eseguirà anche la consegna a domicilio con apertura dalle 10 alle 21.

