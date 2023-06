Supermercati aperti oggi 2 giugno 2023/ Info e orari aperture e chiusure nella Festa della Repubblica

Spesso nei giorni di festa gli italiani finiscono per chiedersi una cosa tanto semplice quanto non scontata: quali sono i supermercati aperti oggi, 2 giugno, Festa della Repubblica italiana? Quesito che si ripresenta uguale pressoché ad ogni festività, specialmente in quelle che presuppongono l’interruzione delle attività lavorative, che ovviamente non devono tralasciare neppure i numeri addetti della grande distribuzione organizzata e dei centri commerciali.

Mattarella: “Festa della Repubblica Italiana ricorda diritto alla felicità”/ “Pace non è assenza di guerra”

Che ci si trovi nel nord Italia, al Centro o al Sud, trovare un supermercato aperto nella giornata di oggi, 2 giugno, Festa della Repubblica, potrebbe essere un’impresa decisamente ardua e che rischia di farci attraversare intere città per scoprire poi una volta arrivati che il negozio scelto è chiuso. Molti negozi osserveranno un orario ridotto, mentre molti altri rimarranno completamente chiusi e sicuramente, per essere certi al 100% di quali supermercati saranno aperti oggi, 2 giugno, durante la Festa della Repubblica, l’idea migliore potrebbe essere quella di reperire, online, il numero di telefono del punto vendita a cui siamo interessati, oppure provare ad utilizzare i servizi mappe di Google, che tuttavia sono spesso non aggiornati a dovere.

Festa della Repubblica Italiana 2023, diretta video Mattarella/ Altare Patria e parata Fori Imperiali

SUPERMERCATI APERTI OGGI 2 GIUGNO 2023, FESTA DELLA REPUBBLICA, A ROMA E MILANO

Dedicandoci, invece, ad un rapido excursus di quali supermercati saranno aperti oggi, 2 giungo, in occasione della Festa della Repubblica, prendiamo l’esempio della capitale, Roma. Sarà sicuramente aperta l’Ipercoop del centro commerciale Euroma2, così come tutti i negozi Eurospin, che osserveranno tuttavia orari di chiusura variabili l’uno dall’altro, tra le 13 e le 20. Aperto il Carrefour di via Monterone, in centro, oppure gli shop Pam Panorama sulla Tiburtina e tutti i negozi a marchio Esselunga.

Auguri Festa della Repubblica italiana 2023, buon 2 giugno/ Mattarella, Pertini, Garibaldi…

Passando, infine, ai supermercati aperti oggi, 2 giugno, Festa della Repubblica, a Milano, una certezza saranno i punti vendita Aldi, Bennet e Iperal. Aperte anche le Coop e gli Ipercoop, che in questo secondo caso faranno orario completo, mentre nel primo variabile. Nessuna indicazione precisa da Carrefour, Conad, Eurospin e Penny Market. Invece, tra i supermercati aperti a Milano oggi, 2 giugno, Festa della Repubblica, ci sono tutti i punti vendita Esselunga e il Gigante, mentre Lidl osserverà orari varibili, consultabili tramite la loro app.











© RIPRODUZIONE RISERVATA