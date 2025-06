SUPERMERCATI APERTI OGGI PER IL 2 GIUGNO 2025: INFO CATENE

Se vi siete appena resi conto di dover fare spesa oggi, anche se è Festa della Repubblica italiana, allora vi ritrovate nella condizione di dover controllare i supermercati aperti eventualmente il 2 giugno 2025. In linea generale, molti sono disponibili, ma gli orari variano a seconda delle catene. Discorso a parte per Coop che, invece, avrà i suoi punti vendita chiusi in tutta Italia. Facciamo allora il punto della situazione, disegnando una sorta di mappa delle aperture di oggi, ma partendo da una premessa, cioè che bisogna in ogni caso controllare i siti ufficiali dei supermercati per verificare aperture, orari e dettagli.

Ad esempio, la maggior parte dei negozi Esselunga sono aperti dalle 8 alle 20, alcuni però con orario ridotto. Gli orari possono variare anche per Conad, aperti in tutta Italia, così come per Carrefour. Invece, è previsto orario continuato, dalle 8 alle 20, per Bennet. Orario continuato previsto anche per Iper, i cui supermercati sono aperti in molte città. Gli orari di apertura di MD possono variare da negozio a negozio: alcuni punti vendita osservano orari ridotti, mentre altri restano aperti per l’intera giornata.

SUPERMERCATI APERTI OGGI: NIENTE COOP, LE SITUAZIONI INCERTE

Passiamo ora a quei supermercati per i quali l’apertura oggi è incerta o è già noto che sono chiusi. Quest’ultimo caso è della Coop, i cui negozi sono chiusi per tutta la giornata odierna, per cui le serrande verranno alzate domani, 3 giugno. Eurospin, Lidl e Aldi non assicurano l’apertura di tutti i loro punti vendita: per questo motivo è ancora più consigliabile consultare i rispettivi siti ufficiali per verificare eventuali chiusure. Lo stesso potrebbero fare coloro che intendono far spesa nei supermercati aperti di Unes e Pam, ma con orari ridotti.

In generale, pur essendo una festività nazionale, la Festa della Repubblica italiana di quest’anno è caratterizzata da molte più aperture rispetto al passato, in virtù della decisione di molte catene di essere a disposizione dei clienti, optando in alcuni casi per un orario ridotto. Per evitare brutte sorprese e di non trovare supermercati aperti, cercare informazioni e prendere contatti con i punti vendita può essere la soluzione migliore, in particolare per chi non può rimandare la spesa a domani, perché ha bisogno oggi di effettuare degli acquisti.