Supermercati aperti oggi 25 aprile 2022/ Roma e Milano, orari e info: outlet e negozi

SUPERMERCATI APERTI 25 APRILE 2022: DOVE FARE SPESA OGGI

In questo 25 aprile 2022 si rinnovano le stesse “problematiche” delle precedenti feste: i supermercati sono aperti? Può capitare di dimenticare qualcosa per il pranzo in famiglia o la grigliata tra amici, dunque potrebbe essere necessario dover ricorrere a negozi e centri commerciali. Molte catene saranno aperte, come vi abbiamo anticipato ieri, ma l’attenzione va rivolta agli orari, che possono essere rimodulati. Non c’è una regola universale, quindi le aziende fanno scelte differenti. Anche per questo vi consigliamo di controllare sui siti ufficiali dei punti vendita per verificare aperture e orari dei supermercati.

Supermercati aperti 25 aprile 2022/ Info e orari in tutta Italia: Conad e Esselunga…

Per quanto riguarda la Lombardia, sono aperti quelli di Aldi, Bennet, Conad, Esselunga, Iperal, Md e Lidl. Aperti anche i punti Carrefour, mentre Il Gigante prevede anche orari speciali. UltimoPrezzo, che monitora le aperture in giorni particolari come quelli in cui cadono le feste, ha fatto una panoramica da Milano a Roma, passando per Napoli e Torino, catena per catena, confermando che c’è pieno di supermercati aperti oggi 25 aprile 2022, anche se la Festa della Liberazione è un giorno “rosso” sul calendario.

"MIGLIAIA D'AUMENTI"/ Gruppo VéGé: abbiamo fatto 3 richieste al Governo, ma ci ignora

SUPERMERCATI APERTI OGGI 25 APRILE 2022 DA ROMA A FIRENZE

La rete tedesca Aldi di piccoli discount dovrebbe tenerli tutti aperti oggi, al massimo con orario domenicale. Bennet è stata invece più chiara per quanto riguarda le aperture straordinarie. Carrefour ha lasciato la decisione ai punti vendita, ma si va verso una maggioranza di supermercati aperti straordinariamente il 25 aprile 2022. Tante aperture anche per Conad, nessun problema per Esselunga, da Milano a Roma, passando per Torino, Firenze, Verona e le altre città dove è presente. Supermercati aperti anche Pam e Panorama, ma in ogni caso un controllo extra col motore di ricerca sul sito ufficiale può dare indicazioni più precise.

“Il riso potrebbe scomparire dai supermercati”/ Francese: “Colpa di siccità e costi”

Se per supermercati e centri commerciali possono presentare situazioni disomogenee per quanto riguarda le aperture festive, motivo per il quale conviene sempre fare una verifica preventiva, gli outlet sono invece stati chiari e netti sul tema: resteranno tutti aperti oggi 25 aprile 2022 per consentire a chi lo volesse un po’ di shopping anche durante la Festa della Liberazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA