SUPERMERCATI APERTI OGGI 25 APRLE 2025: INFO, ORARI E CASI PARTICOLARI

Le ultime festività regalano giorni di riposo, ma anche di spesa e, dunque, non dovete sorprendervi se vi ritrovate ancora a cercare supermercati aperti, stavolta per oggi, 25 aprile 2025, quindi Festa della Liberazione. A meno che non abbiate programmato gite fuori porta o viaggi veri e propri, potrete ritrovarvi a compiere questa ricerca per la festa dei lavoratori, ma anche in quel caso potrete contare sul nostro supporto.

Partiamo da alcuni casi particolari, come quelli dei supermercati Unicoop Tirreno che restano chiusi in Toscana, Lazio e Umbria anche oggi, mentre Esselunga ha deciso di tenere i supermercati aperti per il 25 aprile, anche se con orario festivo ridotto. Ci sono poi catene che offrono flessibilità ai propri punti vendita, come nel caso di Conad e Pam, che prevedono diverse aperture.

Non dovrebbero esserci problemi anche per i Carrefour Express, mentre per i supermercati Panorama potrebbero esserci aperture, ma non ovunque, e nel caso di oggi dalle ore 9 alle 21. Visto che il condizionale è d’obbligo su questo fronte, è fondamentale cercare informazioni e riscontri sui siti ufficiali delle catene o contattando i singoli supermercati per scongiurare eventuali viaggi a vuoto in un giorno di festa.

LISTA CATENE E SUPERMERCATI APERTI IL 25 APRILE 2025

Ci sono informazioni più precise per Bologna, dove sono aperti anche i centri commerciali come Ikea e Castel Guelfo The Style Outlet, ma nel primo caso dalle ore 9:30 alle 20, nell’altro dalle 10 alle 20. Per quanto riguarda i supermercati aperti, quelli di Despar, Eurospar e Interspar sono aperti, ma con orari diversi in base al punto vendita prescelto.

Cambiano gli orari anche per i supermercati aperti di Pam, mentre il Carrefour Express sarà disponibile dalle 7 fino a 15 minuti prima della mezzanotte. Per quanto riguarda Conad, sarà disponibile solo quello di via Indipendenza, dalle 8 alle 20, mentre gli altri saranno chiusi.

Dunque, il caso di Bologna dimostra come le cose possano cambiare non solo da catena a catena, ma anche tra i vari punti vendita della stessa. In generale, e quindi allargando il discorso ad altre città, potrebbero essere disponibili i supermercati Aldi e Bennet, ma con orari che variano in base alla località; discorso simile per Carrefour, Despar e Crai. Aperti anche molti punti vendita di Esselunga e Famila, situazione incerta per quanto riguarda orarie e disponibilità per Lidl e MD.