Supermercati aperti oggi a Pasqua e domani a Pasquetta 2024/ Orari e info negozi: da Esselunga a Carrefour

Dove fare spesa oggi a Pasqua 2024: quali supermercati sono aperti?

Pasqua e Pasquetta 2024 sono due giornate nel corso delle quali si tende a pensare che trovare dei supermercati aperti sia un’impresa quasi impossibile. Fortunatamente, però, le cose non stanno così e ormai, con una consuetudine che si è consolidata sempre di più nel corso degli anni, la maggior parte dei punti vendita ha deciso di venire incontro ai consumatori, tenendo le saracinesche aperte, anche solo per alcune ore, durante le festività, come quelle di oggi 31 marzo 2024 e nel lunedì dell’Angelo 1 aprile 2024. Oggi a Pasqua, è inutile negarlo, quasi nessuno dei tantissimi supermercati sul nostro territorio sono aperti (con buona pace di tutti i ritardatari che a causa di distrazioni ed impegni si sono dimenticati un ingrediente fondamentale per il pranzo o la cena), ma domani, ovvero nella giornata di Pasquetta, la situazione cambierà drasticamente!

Per evitare giri a vuoti, fate attenzione ad aperture e orari, anche perché la ricerca a Pasqua 2024 dei supermercati aperti è molto più complicata che a Pasquetta. Oggi, ad esempio, non sono aperti i punti vendita Aldi, mentre in molti casi lo sono quelli Carrefour e Conad, ma con orari diversi. Invece, per Coop e Ipercoop le aperture straordinarie cambiano a seconda dei supermercati: ce ne sono chiusi a Pasqua e aperti a Pasquetta e viceversa, in alcuni casi sono disponibili solo per mezza giornata. Incerta la situazione per Crai, visto che ogni supermercato ha fissato i suoi orari, quindi conviene consultare il sito o contattare direttamente il punto vendita. Non sono previste aperture a Pasqua per Despar ed Esselunga, mentre le prevede Famila. Chiusi a Pasqua i supermercati Lidl, mentre alcuni di Md, Pam Panorama, Unes e il Gigante sono aperti oggi.

Supermercati aperti domani a Pasquetta: diverse indicazioni per i vari punti vendita

Senza divagare troppo, però, dopo aver visto la situazione di Pasqua scendiamo nel merito dei supermercati che saranno aperti domani, ovvero nella giornata di Pasquetta 2024, dedicata tradizionalmente a grigliate, picnic e scampagnate. Il segreto, se ci fossimo, malauguratamente, dimenticati di acquistare quella confezione extra di carbonella, oppure le costine tanto importanti per il pranzo o, ancora peggio, le verdure da grigliare per i vegetariani, è: niente panico!

Come anticipavamo prima, infatti, a Pasquetta la stragrande maggioranza dei supermercati resteranno aperti al pubblico. L’unica accortezza, nel caso fossimo prossimi a salire in macchina per il disperato acquisto dell’ultimo minuto, è di verificare l’orario del negozio scelto, perché in moltissimi casi sono possibili limitazioni, quasi sempre fino alle 12 o alle 13. Via libera, quindi, ai supermercati delle catene Esselunga, Pam, Coop, Conad, Carrefour, Lidl, ma anche Bennet e Decò, che per la mattinata di Pasquetta rimarranno aperti. Più difficile, invece, la ricerca nel caso fossero già passate da tempo le 13, ma secondo le indicazioni date a livello generale dalle catene (con alcune filiali che non le rispetteranno), Esselunga dovrebbe rimanere aperta fino alle 20, così come alcuni punti vendita Pam, Bennet. Il consiglio, non serve quasi sottolinearlo, è sempre quello di contattare preventivamente il punto vendita più vicino a casa, chiedendo ad un operatore l’orario di chiusura.

