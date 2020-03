Supermercati aperti oggi, Coronavirus/ Elenco negozi e orari per sabato e domenica

Supermercati aperti oggi, sabato 14 marzo 2020: quali sono i negozi dove è possibile fare la spesa? L’emergenza coronavirus ha scatenato una caccia all’acquisto, con file chilometriche ed episodi di tensione. Tutta Italia è zona protetta, ma il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri dell’11 marzo ha deciso che resteranno aperti Ipermercati, Supermercati, Discount di alimentari, Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, Commercio al dettaglio di prodotti surgelati. Apertura anche nei giorni festivi, quindi anche sabato e domenica, per evitare l’affollamento durante la settimana, così che i clienti abbiano la possibilità di fare la scorta per i prossimi giorni di quarantena senza rischiare resse o addirittura scontri. Oltre a supermercati e ipermercati, serrande alzate anche per i piccoli negozi di alimentari. Resta l’obbligo per i gestori di stabilire un numero massimo di persone che possano frequentare contemporaneamente l’esercizio, garantendo l’ormai nota distanza di un metro tra i clienti.

SUPERMERCATI APERTI OGGI: CAOS SPESA ONLINE

Tra i supermercati aperti oggi, sabato 14 marzo 2020, troviamo dunque tutti i colossi dell’alimentare: da Carrefour ad Esselunga, passando per Bennet e Lidl. Aperti anche i vari negozietti di alimentari, che cambiano da paese a paese. Più difficile accedere alla possibilità di fare la spesa online: come vi abbiamo raccontato, molti siti sono andati in tilt per l’elevata richiesta e alcune aziende hanno deciso di sospendere momentaneamente il servizio o di utilizzare strade diverse. Pensiamo all’esempio di Carrefour: “A seguito dell’elevata richiesta abbiamo deciso di dedicare il nostro servizio di spesa online alle persone che più ne hanno bisogno: persone anziane, persone diversamente abili, future mamme e neo genitori con bambini fino ad un anno di età, persone malate. Se non appartieni a queste categorie, ti invitiamo a fare la spesa in uno degli oltre 1000 punti vendita Carrefour sul territorio nazionale, che rimangono sempre aperti e costantemente riforniti di merce”. Vi terremo aggiornati nel corso delle prossime ore con l’elenco dei supermercati aperti oggi.

