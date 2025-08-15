L'elenco completo dei supermercati aperti oggi, 15 agosto: dove fare la spesa a Ferragosto in ogni città e come verificare le aperture

Chiunque tra voi carissimi lettori stia leggendo queste righe, siamo certi sia alla ricerca dei supermercati aperti oggi – ovviamente 15 agosto, giornata di Ferragosto 2025 – in vista di una festività che fino a pochi anni era fa era (per così dire) “sacra” e portava con sé la chiusura della quasi totalità delle attività commerciali per permettere – come dovrebbe essere corretto – ai dipendenti di prendersi una meritata pausa in uno dei giorni storicamente più caldi dell’anno.

Tuttavia, quella consuetudine di tenere chiuse le saracinesche è – ormai – superata da tempo e possiamo sicuramente dirvi che trovare dei supermercati aperti oggi non sarà affatto un’impresa complessa, soprattutto nel caso in cui la vostra ricerca si tenga nelle prime ore (ovviamente lavorative) della giornata: la stragrande maggioranza delle catene, infatti, sarà regolarmente aperta almeno fino alle 12 e mentre alcuni (pochi) che faranno orario continuato fino a sera; altri ancora dopo la pausa pranzo riapriranno.

QUALI SONO I SUPERMERCATI APERTI OGGI, FERRAGOSTO 2025: L’ELENCO COMPLETO E TUTTI I CONSIGLI PER TROVARLI

Nel dettaglio, sappiamo per certo che tra i supermercati aperti oggi – lo ripetiamo, giornata di Ferragosto 2025 – ci saranno quasi certamente gli shop Esselunga e Conad che nella quasi totalità dei casi osserveranno il consueto orario di tutti gli altri giorni; mentre al contempo i punti vendita Lidl, MD e Pam Panorama dovrebbero chiudere i battenti nel corso delle prime ore del pomeriggio: tutte le altre catene (e citiamo, per esempio, Eurospin, Coop o Aldi) non hanno, invece, dato indicazioni precise.

Soffermandoci proprio su queste ultime, il nostro consiglio – se aveste solamente quelle nei paraggi di casa vostra – è quello di verificare se gli orari su Google Maps sono stati recentemente aggiornati, oppure se sui rispettivi siti ci sono sezioni in cui potete consultare l’elenco dei punti vendita e i loro orari: consigli – va detto – che valgono per qualsiasi dei supermercati aperti oggi stiate cercando; uniti all’arma finale a vostra disposizione che è rappresentata dal numero di telefono del vostro punto vendita preferito.