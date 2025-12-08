Supermercati aperti oggi nella festa dell'Immacolata 2025: info e orari, dove fare spesa da Esselunga a Carrefour e l'elenco dei negozi disponibili

DOVE FARE SPESA ALL’IMMACOLATA: I SUPERMERCATI APERTI OGGI

L’Immacolata 2025 è arrivata con un ponte festivo che incrementa le occasioni per stare in compagnia di amici e parenti, visto che quest’anno è caduta di lunedì.

Non tutti si concedono brevi fughe fuori città, anzi c’è chi resta a casa e deve preparare il pranzo o chi ha bisogno di organizzare anticipatamente la spesa, dunque è caccia aperta ai supermercati aperti oggi, visto che molti punti vendita potrebbero prevedere orari speciali.

Partiamo da Milano, dove i punti vendita di Esselunga dovrebbero essere aperti dalle 8 alle 20, come quelli di Pam, Conad e Unes, mentre Lidl dalle 8 alle 21, come Carrefour.

Il condizionale è inevitabile, visto che potrebbero esserci variazioni non solo da catena a catena, ma anche tra punti vendita all’interno di una stessa azienda, per cui per evitare brutte sorprese è sempre meglio fare qualche ricerca aggiuntiva, e più precisamente contattare il supermercato prescelto per evitare di recarsi sul posto e trovare le serrande abbassate in questa giornata di festa.

DA MILANO A ROMA: LE LINEE GUIDA PER EVITARE SORPRESE

Da Milano spostiamoci a Roma, dove regna altrettanta incertezza, perché è tendenza ormai diffusa tra le catene quella di comunicare le proprie decisioni sulle aperture straordinaria in maniera centralizzata, lasciando la decisione delle fasce orarie ai singoli punti vendita. Quindi, anche se le indicazioni generali restano valide e attendibili, controllare gli orari dei supermercati aperti in zona è sempre cosa buona e giusta.

Conad, ad esempio, matte a disposizione una mappa online per scoprire i suoi negozi operativi. Altre aziende in passato hanno garantito aperture – e questo è il caso ad esempi di Carrefour, Coop, Pam, Lidl, Eurospin e MD – ma chiaramente non ci si può sbilanciare in assenza di comunicazioni ufficiali.

Ogni punto vendita può gestire autonomamente aperture e orari, optando ad esempio per fasce ridotte, se non procedere con la chiusura totale. Va tenuto conto anche dell’affluenza turistica: ci sono città e zone di città in cui i supermercati tendono a restare aperti durante le feste proprio per il transito di turisti.