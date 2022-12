Supermercati aperti oggi Natale e domani Santo Stefano 26 Dicembre 2022/ Orari e info Roma e Milano…

SUPERMERCATI APERTI NATALE E SANTO STEFANO 2022: QUALI I PUNTI VENDITA SONO OPERATIVI?

Un metodo per conoscere i nomi dei supermercati aperti a Natale e Santo Stefano 2022 consiste nel consultare la sezione dedicata del sito di “Pagine Gialle”, che permette di scoprire in tutta Italia quali negozi rimangano aperti e quali orari osservino nelle giornate del 25 e del 26 dicembre. Troverete il link su cui cliccare per essere direttamente reindirizzati al sito al termine del corrente articolo. Intanto, oltre ai supermercati aperti, diamo uno sguardo anche alle aperture a Natale e Santo Stefano degli outlet. Salvo variazioni dell’ultim’ora, rimarranno tutti chiusi.

Clicca qui per scoprire i supermercati aperti a Natale e Santo Stefano 2022 in tutta la Penisola

SUPERMERCATI APERTI DOMANI 26 DICEMBRE E I CENTRI COMMERCIALI

Sempre in moltissimi alla ricerca di un ingrediente che puntualmente ci si dimentica di comprare il 23 o il 24, oppure per trovare qualche idea leggera per superare il pranzo senza abbuffarsi, dopo il ricchissimo pranzo natalizio vanno a caccia di supermercati aperti a Natale e Santo Stefano. Trovarne, però aperti è sempre piuttosto difficile, e ci si deve ricordare soprattutto che il più delle volte, quando sono aperti, fanno orari particolari e ridotti.

Definiamo, innanzitutto, che cercando un supermercati aperti 26 dicembre (Santo Stefano), non bisogna mai pensare di trovare aperti quelli interni ai grossi centri commerciali. Nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, i centri commerciali rimarranno chiusi almeno fino al 27, ad eccezione di alcuni sporadici casi in cui si potrebbe trovare aperta l’eventuale farmacia al loro interno. Meglio, piuttosto, cercando un supermercato aperto a Santo Stefano, pensare ai grandi negozi che rispondono a catene importanti. Per esempio, gli shop Esselunga potrebbero essere aperti, così come i Carrefour Market, mentre i piccoli negozi di quartiere (per esempio la milanese Esse, o i Carrefour Express) faranno molto probabilmente ponte fino al 27.

Clicca qui per vedere l'elenco completo di negozi e supermercati aperti domani a Roma e provincia per il Santo Stefano 2022

DA MILANO A ROMA, SUPERMERCATI APERTI 26 DICEMBRE A SANTO STEFANO

Per scoprire quali supermercati sono aperti domani, a Santo Stefano (26 dicembre), controlliamo, innanzitutto, tramite l’applicazione Google Maps sui nostro smartphone, che in moltissimi casi presenta gli orari giusti anche nelle giornate di festa. Se non ci fidassimo troppo del cellulare, invece, una buona idea potrebbe essere quella di controllare le grandi catene. A Milano, per esempio, è difficile che Esselunga non rimanga aperta la mattina di Santo Stefano, e lo stesso dovrebbe valere per catene come Conad, Coop, Lidl e Pam.

Stesso discorso vale anche per Torino e Roma, per esempio, mentre chi non vive in una grande città potrebbe trovare qualche difficoltà a trovare un supermercato aperto domani, 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. È importante tenere anche a mente che i centri commerciali saranno nella maggioranza dei casi chiusi, così come i negozi, che siano catene o piccole imprese. Niente Outlet village, ma neppure Ikea, Decathlon o Leroy Merlin. In alcuni casi, inoltre, una buona idea per capire se un supermercato è aperto a Santo Stefano, è controllare tanto il sito, quanto i profili social che potrebbero riportare qualche utile informazione aggiuntiva.

Clicca qui per vedere l'elenco completo di negozi e supermercati aperti domani a Milano e provincia per il Santo Stefano 2022











