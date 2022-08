Supermercati aperti oggi Vigilia Ferragosto 2022/ Da Roma a Milano: info orari negozi

SUPERMERCATI APERTI OGGI ALLA VIGILIA DI FERRAGOSTO 2022

Cosa cambia per i supermercati in vista del Ferragosto 2022? Saranno aperti oggi alla vigilia? Sono queste le domande che affollano i pensieri di chi sta organizzando grigliate e pranzi, ma anche per chi si sta preparando per un viaggio. In linea generale, tenuto conto che domani non sarà un grande problema fare la spesa, perché la maggior parte dei supermercati saranno aperti, per la vigilia l’orientamento è quello di osservare gli stessi orari domenicali o al massimo di rivederli. Peraltro, quest’anno c’è un bel ponte di Ferragosto, motivo per il quale è caccia alle informazioni su aperture ed eventuali chiusure.

A Torino, ad esempio, gli orari del weekend restano invariati, quindi sostanzialmente oggi non cambia nulla e si trovano i supermercati aperti agli orari già noti. Questo vale per Torino Outlet Village, Ikea, Green Pea, Centro Commerciale Porte di Moncalieri giusto per citare alcuni esempi. La catena Famila, invece, fa scelte differenti a seconda dei supermercati, quindi il consiglio è di collegarvi a questo link per capire cosa cambia dalla Puglia alla Campania, passando per il Molise.

SUPERMERCATI APERTI OGGI: LA SITUAZIONE A ROMA E MILANO

Anche i supermercati Pan sono aperti in Sardegna, ma c’è una pagina a disposizione per conoscere le aperture straordinarie, quindi gli orari per area geografica (da Cagliari a Carbonia-Iglesias, passando per Oristano, Medio Campidano e Olbia-Tempio). Per quanto riguarda Roma, anche se generalmente sarà facile trovare supermercati aperti oggi, il consiglio è sempre quello di contattare la struttura desiderata prima di recarvisi. Basti pensare, come esempio, al fatto che i negozi del Centro Commerciale i Granai saranno chiusi sia oggi che domani, mentre l’ipermercato resterà aperto con orario 09-20.

Questo consiglio vale anche per Milano, dove ad esempio la catena Bennet è disponibile oggi (e tendenzialmente anche domani), così come Esselunga e Carrefour. Discorso diverso per Coop, catena per la quale non ci sono indicazioni univoche. Il modo migliore resta quello di verificare la situazione usando lo strumento di ricerca presente sui siti ufficiali dei supermercati, dove reperire peraltro i contatti per sapere se sono aperti.

