SUPERMERCATI APERTI PASQUA 2021 E NEGOZI/ Sciopero indetto a Roma: spesa a rischio

SUPERMERCATI APERTI A PASQUA: COSA CAMBIA CON LA ZONA ROSSA?

Con un’Italia zona rossa per il secondo anno di fila a Pasqua e a Pasquetta non sarà facile, anche in questo 2021, orientarsi tra quelli che saranno supermercati e negozi aperti in questi giorni di festa. A Roma la situazione è resa ancora più caotico dallo sciopero proclamato dai sindacati contro la decisione di alcune aziende di tenere i supermercati aperti anche a Pasqua, Pasquetta, 25 Aprile e Primo Maggio. In una nota, i segretari generali della Filcams CGIL Roma e Lazio, Alessandra Pelliccia, della Fisacat-CISL Lazio e Roma, Carlo e Stefano Diociaiuti, e della Uiltucs Roma e Lazio, Giuliana Baldini hanno definito “inaccettabile che ad alcuni dipendenti, reduci da un anno in prima linea di stress ed esposizione al contagio, non sia concessa una pausa almeno nelle giornate festive. Ricordiamo che il CCNL di riferimento non prevede l’obbligo alla prestazione festiva“. Per loro “tenendo conto dell’emergenza in atto“, si tratta di “una scelta inopportuna e irresponsabile“.

NEGOZI E SUPERMERCATI APERTI PASQUA 2021: BOOM DELLA SPESA PRIMA DELLE FESTE

Per i lavoratori dei supermercati che resteranno aperti anche a Pasqua e Pasquetta si preannuncia una giornata di duro lavoro. Non solo la zona rossa potrebbe portare molte persone a vedere nell’uscita al supermercato uno dei “pretesti” per mettere un piede fuori casa, ma a questo aspetto bisogna aggiungere anche la tendenza mostrata dagli italiani negli ultimi giorni, quando l’effetto Pasqua ha fatto registrare un aumento della spesa alimentare in media del 20% in tutto il Paese. E’ quanto emerso da un’analisi di Coldiretti secondo cui è evidente “la tendenza degli italiani a cogliere una delle poche occasioni per uscire di casa nel fine settimana per fare scorte di prodotti alimentari per la Settimana Santa con lo scattare fino a Pasquetta delle misure più restrittive per contenere i contagi“. Insomma, quella di Pasqua sembra essere per i lavoratori dei negozi e dei supermercati aperti una giornata di straordinari, in tutti i sensi…

