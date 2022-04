Supermercati aperti Pasqua 2022/ Dove fare spesa domani: Carrefour, Conad, Coop e…

Supermercati aperti a Pasqua 2022 domani: è caccia al market!

Quali supermercati e negozi alimentari restano aperti per Pasqua 2022? In molti se lo stanno domandando domani, domenica 17 aprile. Capita spesso, purtroppo, al momento di tirare le somme sulla spesa, di accorgersi di avere dimenticato di acquistare qualcosa di indispensabile. È per questo motivo che è caccia al market e al discount per trovare l’ingrediente mancante.

Auguri Buon Sabato Santo 2022/ Frasi vigilia di Pasqua: “Attendiamo la Resurrezione”

La brutta notizia è che nel giorno di Pasqua la maggior parte dei supermercati non saranno aperti e resteranno con le saracinesche abbassate, essendo rosso sul calendario. I sindacati si sono a lungo battuti per fare sì che anche i dipendenti dei supermercati e dei negozi alimentari possano trascorrere in serenità la Pasqua 2022. La situazione è diversa, invece, per Pasquetta 2022. In occasione del Lunedì dell’Angelo, che cade lunedì 18 aprile, molti discount e market resteranno aperti oppure avranno orario ridotto. Andiamo comunque a vedere i casi specifici: per le città di tutta Italia, infatti, è necessario informarsi sulle disposizioni dei singoli esercizi.

IMMAGINI AUGURI SABATO SANTO 2022, VIGILIA DI PASQUA/ La Deposizione di Caravaggio

Pasqua 2022, supermercati aperti domani: pochi, ma ci sono…

I supermercati e i negozi alimentari aperti in tutta Italia domani, che è Pasqua 2022, sono pochi. Qualcuno, però, c’è. Carrefour, ad esempio, ha scelto di adottare l’apertura 24 ore su 24 dei propri punti vendita anche oggi, domenica 17 aprile, e domani, in occasione del Lunedì dell’Angelo. Non tutti i punti vendita della catena francese, tuttavia, aderiscono all’iniziativa. È dunque necessario collegarsi al sito ufficiale per verificare qual è il più vicino a te.

Anche per quanto riguarda la catena di supermercati Conad la questione cambia di punto vendita in punto vendita: alcuni rimarranno aperti, altri saranno chiusi ed altri ancora faranno orario ridotto. È per questo motivo che è possibile verificare, anche in questo caso, le disponibilità sul sito ufficiale. Ancora da valutare invece la situazione per quanto riguarda altre catene come Coop, che lo scorso anno ha chiuso tutti i suoi punti vendita per le feste pasquali.

AUGURI DI BUONA PASQUA E BUONA PASQUETTA 2022/ Le frasi più divertenti dei social

© RIPRODUZIONE RISERVATA