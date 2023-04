Supermercati aperti Pasquetta 2023/ Oggi Roma e Milano: orari punti vendita e negozi

Supermercati e negozi oggi aperti per Pasquetta 2023? Una domanda che tante, tantissime persone si sono poste nelle ultime ore, nella speranza di trovare qualche esercizio aperto nonostante il giorno festivo. A differenza di Pasqua, molti punti vendita – a partire dalle grandi catene commerciali – tireranno su le serrande da Nord a Sud, quindi non ci resta che scoprire quali. Una precisazione è doverosa: a seconda della regione e della città, la situazione può cambiare. Per questo resta fondamentale affidarsi ai siti ufficiali e alle pagine social di riferimento per capire quali sono i punti aperti in questo giorno di Pasquetta e soprattutto gli orari di apertura, che potrebbero differire rispetto agli altri “consueti” lunedì.

Andando a disvelare l’elenco dei supermercati e negozi aperti a Pasquetta 2023, da Roma a Milano, c’è comunque da segnalare un dettaglio importante: i centri commerciali saranno quasi tutti aperti, con annessi supermarket e boutique. Per quanto concerne i classici punti vendita, per questo lunedì 10 aprile 2023 non mancano le buone notizie: i marchi più famosi saranno quasi tutti aperti. Un caso speciale è Coop: i supermercati sono aperti o chiusi a seconda dei territori. Corriere della Sera spiega che, ad esempio, in Lombardia sono aperti tutti tranne cinque negozi, mentre quelli più piccoli faranno mezza giornata. In Liguria aperti gli ipermercati, chiusi invece i supermercati. Chiusi anche i punti vendita di Unicoop Tirreno, tranne due ipermercati e due mini temporary store aperti in villaggi vacanza. Per quanto riguarda Coop Alleanza 3.0, saranno tutti chiusi tranne uno. Chiusi i punti vendita di Coop Centro Italia e Unicoop Firenze. I supermercati dell’Amiata saranno aperti solo la mattina.

Supermercati e negozi aperti a Pasquetta 2023

Certo, bisogna fare delle distinzioni da città a città, da zona a zona e anche dal punto di vista dell’orario, ma le aperture dei supermercati a Pasquetta 2023 sono garantite. Chi deve recuperare un ingrediente o chi deve fare un bel po’ di spesa può contare sulle serrande tirate su nei punti Aldi, Bennet, Carrefour, Conad, Eataly, Esselunga, Iper, Lidl, Pam e Panorama. Per quanto riguarda Pam, però, i supermercati sono aperti dalla mattina tra le 8 e le 9, fatta eccezione per quello di Campi Bisenzio che invece rimarrà chiuso anche a Pasquetta. Inoltre, alcuni punti vendita sono aperti solo la mattina fino alle 13, altri invece tutta la giornata. Chiusi, invece, i punti vendita di MD. Qualche dubbio invece per quanto concerne il marchio Eurospin, che non ha rilasciato indicazioni ufficiali sul sito o sui social. Stesso discorso per i Penny Market. Infine, i supermercati Unes dovrebbero essere aperti ma potrebbero subire delle variazioni di orario. I supermercati Tosano a Pasquetta 2023 sono aperti tutto il giorno, come quelli della catena Bennet. Invece, i punti vendita Decò saranno aperti solo per mezza giornata.

