Supermercati aperti San Silvestro e Capodanno 2020/ Roma e Milano: info orari negozi

SUPERMERCATI APERTI A SAN SILVESTRO A ROMA

Trovare dei supermercati aperti la fine dell’anno sarà impresa ardua per gli italiani che in queste ore si avvicenderanno a completare le ultime spese in vista del cenone di San Silvestro. Quali saranno i negozi che garantiranno il servizio il 31 dicembre 2019? Chi festeggerà l’ultimo dell’anno nella Capitale, con ogni probabilità potrebbe ritrovarsi a dover compiere degli acquisti poco prima dei grandi festeggiamenti. Nella giornata di martedì 31 dicembre sarà ancora possibile trovare supermercati aperti fino a tardi a Roma? Fortunatamente alcune soluzioni saranno disponibili, come ad esempio il supermarket Conad di Via Poppea Sabina 19 che anche nel giorno di San Silvestro, vigilia di Capodanno, garantirà alla sua clientela l’orario continuato dalle ore 8 alle 20. L’ultimo panettone da mettere in carrello o la bottiglia per il brindisi di mezzanotte sarà così garantita! Aperto dalle 8 alle 20.30 anche il punto vendita Todis di via S. Tommaso D’Aquino 114. Avete dimenticato l’ultimo accessorio alla moda da indossare per il cenone di San Silvestro? Niente paura: il punto OVS di via Tuscolana 893-899 resterà aperto fino alle 20.00 per soddisfare ogni vostro ultimo capriccio del 2019!

SUPERMERCATI APERTI A CAPODANNO 2020 A ROMA

Ma quale sarà invece la situazione a Roma per Capodanno 2020? Trovare dei supermercati aperti il primo giorno del 2020 non sarà semplicissimo ma non mancheranno i punti vendita in cui i dipendenti accoglieranno con un sorriso ed un augurio i primi clienti dell’anno. Sarà il caso del Conad SuperStore di via dei Sampieri, aperto dalle 8.30 alle 20.30 in modo continuato. Alzerà le serrande alla medesima ora per poi abbassare alle 22.00 il punto vendita Pam Panorama di via Aurelia 824, mentre il Todis di via Portuense 556/G sarà aperto addirittura dalle 7.45 (e fino alle 21) pronto ad accogliere anche i clienti più mattinieri che avranno deciso di iniziare il nuovo anno all’insegna dello shopping (in vista magari del pranzo di Capodanno). Voglia di fare acquisti sin dal primo gennaio, ancor prima dell’avvio dei saldi invernali? Il punto Zara presso Tor Vergata, in via Luigi Schiavonetti 426 a Romanina sarà aperto dalle 9 e fino alle 21, pronto a soddisfare ogni tipo di esigenza.

SUPERMERCATI APERTI A SAN SILVESTRO A MILANO

Tra San Silvestro e Capodanno 2020 sarà possibile trovare supermercati aperti anche in quel di Milano? Anche in questo caso non mancheranno le soluzioni. Il punto vendita Qui C’è Unes di via Mazzali Guido 5, nell’ultimo dell’anno alzerà le serrante alle 8 per poi abbassarle alle 20.00 insieme agli auguri di buon 2020 ai propri clienti. Il Pandoro mancante o la bottiglia di spumante con la quale brindare all’arrivo del nuovo anno sarà possibile acquistarli presso il supermercato market Mister Price Porta Venezia in Viale Tunisia 1, dove non ci saranno problemi di orari dal momento se osserverà l’apertura fino alle 24.00. Coin in Piazza 5 Giornate aprirà alle 10 ma chiuderà appena prima del Cenone di San Silvestro, alle 20.00. I vari punti vendita Esselunga, rispettivamente di via Feltre 40, via Lorenteggio 219, via Dei Missaglia 61 e via Washington Giorgio 56 saranno pronti ad accogliere gli ultimi clienti del 2019 dalle 7.30 alle 21.

SUPERMERCATI APERTI A CAPODANNO 2020 A MILANO

A Capodanno 2020 a Milano saranno probabilmente in pochi ad essere alla ricerca di un supermercato aperto, ma qualcuno potrebbe comunque essere a caccia di un piatto light per iniziare a smaltire il grande cenone della notte precedente senza sensi di colpa. In tal caso, la Coop di via Arona 18 sarà aperta a partire dalle 8.30, mentre le serrande saranno abbassate alle 21. Chi avrà invece voglia di proseguire i festeggiamenti, magari pranzando con gli amici o con la famiglia in uno dei ristoranti del Bicocca Village, in viale Sarca, potrà farlo in quanto il centro commerciale milanese resterà aperto dalle 10 alle 21, con orario continuato. Aperto anche il Pam di Viale Olona 1, che accoglierà con un sorriso la propria clientela anche nel nuovo anno, con l’apertura no-stop dalle 8 alle 24. Dalla mezzanotte precedente alle 24.00 infine, sarà possibile trovare aperto anche il supermercato Billa di via Bergamo 10.

