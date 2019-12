Supermercati aperti Sant’Ambrogio 2019/ Milano, orari negozi e centri commerciali

Sabato 7 dicembre è il giorno di Milano e dei milanesi in occasione della festa del Santo patrono, Sant’Ambrogio. Una giornata di festa che coincide con l’inizio del weekend nel quale in tanti potrebbero decidere di dedicare una parentesi agli acquisti: quali saranno i supermercati aperti? Il giorno di Sant’Ambrogio andrà a coincidere anche con la Prima della Scala, quindi oltre ai residenti nella città meneghina potrebbero essere tanti i turisti presenti e che nella giornata di sabato si metteranno a caccia di un supermercato o negozio utile non solo a completare la spesa per il pranzo o la cena nel giorno di festa ma anche per iniziare gli acquisti di Natale. Sebbene gli Oh Bej! Oh Bej! potrebbero essere un ottimo luogo per fare incetta di regali e dolciumi, sapere quali supermercati resteranno aperti nel giorno festivo potrebbe sempre tornare utile. La catena Qui C’è – Unes, ad esempio, vedrà diversi punti vendita aperti, sparsi in città, a partire da quello in Via Mazzali Guido, 5 che rispetterà l’orario continuato dalle 8 alle 20. Numerosi anche i supermercati della catena Carrefour aperti nel giorno di Sant’Ambrogio: il punto vendita di via Galvano Fiamma 31 resterà aperto dalle 8 alle 21. Aperto anche il Carrefour Market di Via Vincenzo Monti 55, con orario esteso dalle 7 alle 23.00 e quelli di viale Carlo Espinasse 19/21 e di Viale Monza 134 che invece rispetteranno entrambi l’apertura 24h su 24.

SUPERMERCATI APERTI A SANT’AMBROGIO A MILANO: ANCHE CENTRI COMMERCIALI

Non solo supermercati aperti nel giorno di Sant’Ambrogio a Milano ma anche numerosi negozi, outlet e centri commerciali. Coin in Piazza 5 Giornate 1/A osserverà l’orario continuato dalle 10 alle 20.30 permettendo così di potersi sbizzarrire in acquisti variegati. Anche il centro commerciale Bicocca Village in Viale Sarca sarà aperto per 12 ore no stop nel giorno di festa, con serrante alzate dalle 11 alle 23. Non mancano i negozi OVS per chi è desideroso di acquistare capi di abbigliamento ma non solo: il punto vendita di Corso Giuseppe Garibaldi 72 sarà aperto dalle 9 alle 20. Chiuderà invece mezzora prima il punto vendita di via Arona. Infine, per chi ha voglia di fare acquisti bio, segnaliamo anche le aperture di Naturasi’ con diversi negozi presenti in città, a partire da quello in via Millelire 14 che garantirà il servizio dalle 9 alle 20, così come quello di via Melzo 15. Aprirà infine alle 9.30 per chiudere alle 20.00 il punto vendita di Viale Umbria 3.

Clicca qui per vedere l’elenco completo degli esercizi commerciali aperti a Milano a Sant’Ambrogio



