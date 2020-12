Supermercati aperti Sant’Ambrogio 7 Dicembre 2020/ Milano, negozi, centri commerciali

Lunedì 7 dicembre ricorre come da tradizione la festività cara ai milanesi, Sant’Ambrogio, patrono della città di Milano. Una giornata di festa ma come si è spesso detto anche all’insegna della sobrietà a causa del periodo di pandemia che stiamo vivendo. Tuttavia, seppur in sicurezza, in tanti potrebbero decidere di dedicare la giornata festiva allo shopping, da qui la fatidica domanda: quali saranno i supermercati aperti? Più di qualche milanese, infatti, conscio del fatto che quest’anno le celebrazioni dovranno avvenire in modo decisamente più limitato e con un numero molto ristretto di familiari con i quali poter festeggiare – meglio se conviventi – potrebbe aver bisogno di un negozio o un supermercato nel quale compiere gli ultimi acquisti utili a completare il pranzo o la cena nel giorno di festa, o semplicemente per dare il via agli acquisti in vista di un Natale che, al pari della festa di Sant’Ambrogio si svolgerà al segno della sobrietà. Non ci resta che scoprire i supermercati che potremo trovare aperti nella giornata del 7 dicembre. Dalle 8 alle 21 seguirà l’orario continuato il supermercato della catena Carrefour Express Realdì di via Fiamma Galvano 31. Aperto anche il Gran Market di via Medeghino 8 che seguirà l’orario 8.30-20.30. GM Market in via San Giusto 68 resterà aperto dalle 9 alle 20.

SUPERMERCATI APERTI A SANT’AMBROGIO A MILANO: POCHE LE APERTURE

Trovare un supermercato aperto nel giorno di Sant’Ambrogio per molti milanesi sarà davvero un’impresa. Sono infatti in numero esiguo i negozi delle principali catene che in occasione della festività cittadina del 7 dicembre hanno optato nel tenere le serrande abbassate. Qualche piccola eccezione è possibile comunque trovarla ma non sarà certamente semplice riuscire a completare i propri acquisti sperando di poter accedere al primo supermercato sotto casa. Molti dei punti Esselunga, infatti, resteranno chiusi, così come Carrefour, Naturasì, Penny Market, Simply e Pam. A restare invece aperti saranno pochi altri negozi come ad esempio OVS di Corso Giuseppe Garibaldi 72, dove sarà possibile fare shopping dalle 9 alle 20. Aperti solo alcuni dei negozi presso il centro commerciale Bicocca Village di Viale Sarca, tra cui Dalì (dalle 10 alle 21) e l’Upim di Milano Corvetto, in via Polesine 39 che seguirà l’apertura dalle 9 alle 20.

Clicca qui per vedere l’elenco completo degli esercizi commerciali aperti a Milano a Sant’Ambrogio



© RIPRODUZIONE RISERVATA