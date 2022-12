Supermercati aperti Sant’Ambrogio e Immacolata/ Orari 7-8 dicembre 2022 Milano e Roma

SUPERMERCATI APERTI IMMACOLATA E SANT’AMBROGIO 2022: 7-8 DICEMBRE, DOVE ANDARE A MILANO?

Quali sono i supermercati aperti a Sant’Ambrogio e all’Immacolata, dunque il 7 e l’8 dicembre 2022? Un quesito che nella sua interezza riguarda prevalentemente la città di Milano, che, complice il calendario “favorevole”, si ritrova a trascorrere un maxi-ponte di cinque giorni, da mercoledì 7 a domenica 11 dicembre. Naturalmente, chi non si concederà una mini-vacanza e resterà in città, avrà bisogno di fare provviste e necessita, di conseguenza, di una guida relativa ai supermercati aperti all’ombra del Duomo nelle giornate di festa.

Saranno regolarmente accessibili a Milano i punti vendita di Esselunga (7 dicembre dalle 7.30 alle 22 e 8 dicembre dalle 8 alle 20), Pam (7 e 8 dicembre dalle 8 alle 22), Coop (7 dicembre dalle 8.30 alle 20.30 e 8 dicembre dalle 9 alle 19.30), Conad (7 e 8 dicembre dalle 8.30 alle 20.30), Lidl (7 e 8 dicembre dalle 8 alle 21.30), Bennet (7 e 8 dicembre dalle 8 alle 20.30), Carrefour (7 e 8 dicembre dalle 7 alle 21) e U2 e Viaggiator Goloso (7 e 8 dicembre dalle 7.30 alle 22).

SUPERMERCATI APERTI IMMACOLATA E SANT’AMBROGIO 2022: ELENCO PUNTI VENDITA OPERATIVI

Attraverso il web e in particolare il sito “Pagine Gialle”, è possibile scoprire quali saranno i supermercati aperti in occasione di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata 2022 in qualsiasi località del nostro Paese. A Roma, ad esempio, si sa che non chiuderanno il Carrefour Express di via Carlo Tavolacci, il Todis di via Squillace, il Conad Superstore di via Sampieri e quello di via Arola, il Pewex di via Barbaro Umberto, l’Iper Pewex di via Tor Bella Monaca, l’Ipercoop presso Euroma 2 di via Cristoforo Colombo e così via.

Il consiglio, per essere totalmente sicuri che i supermercati di riferimento per voi siano aperti in occasione dell’Immacolata e di Sant’Ambrogio, è quello di consultare i rispettivi siti internet (o quelli delle catene di riferimento, dunque nazionali) per comprendere anche le fasce orarie di operatività. In alternativa, qualora il web non si rivelasse foriero di informazioni utili o, comunque, di ciò di cui eravate alla ricerca, vi suggeriamo di provare a effettuare una telefonata direttamente al punto vendita d’interesse, così da fugare ogni perplessità ed evitare spostamenti inutili in automobile.











