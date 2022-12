Supermercati aperti Santo Stefano oggi 26 dicembre 2022/ Milano e Roma: info, orari negozi

SUPERMERCATI APERTI A SANTO STEFANO 2022: QUALI OGGI A MILANO

La spesa natalizia non è bastata a garantire tutti gli ingredienti necessari anche per il menù di Santo Stefano? Non tutti i supermercati, però, sono aperti oggi, lunedì 26 dicembre 2022. Un bel problema anche per chi ha avuto un’idea dell’ultimo minuto per il pranzo o ha bisogno di fare un acquisto di altro genere di prima necessità. La situazione cambia da città a città, dunque prima di mettervi in macchina o di incamminarvi verso il supermercato più vicino, è importante verificare che sia effettivamente tra quelli aperti. Cominciamo con Milano. Ad esempio, Esselunga, che è rimasto chiuso a Natale, resta chiuso anche a Santo Stefano.

Invece, troverete aperti i supermercati Pam dalle 9 alle 20. Coop chiusa a Santo Stefano, esattamente come Conad, Lidl e Bennet. Niente spesa pure al Carrefour e Unes (U2 e Viaggiator Goloso). Aperti i supermercati Penny oggi, 26 dicembre 2022, a Santo Stefano: alcuni punti vendita saranno aperti dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 20, fatta eccezione per il punto vendita di via Padova, che invece non farà pause, ma resterà aperto dalle 8 alle 20. Per quanto riguarda Il Gigante, apertura in orari differenziati, anche se la gran parte dei negozi comincerà ad accogliere i clienti dalle 8.30.

Clicca qui per vedere l’elenco completo di negozi e supermercati aperti a Milano e provincia a Santo Stefano 2022

SUPERMERCATI APERTI A SANTO STEFANO 2022: LA SITUAZIONE OGGI A ROMA

Passiamo a Roma per capire quali sono i supermercati aperti oggi, lunedì 26 dicembre 2022, per fare scorta di ciò di cui si ha bisogno o per un regalo last minute. Anche nella Capitale saranno pochi supermercati aperti, così pure negozi, il giorno di Santo Stefano. A Roma Est, ad esempio, il servizio di ristorazione resterà aperto il giorno di Santo Stefano (dalle 16 alle 23, facoltativa dalle 14.00). Invece, i negozi resteranno chiusi il 26 dicembre 2022.

Dunque, la situazione è simile a quella vista a Natale. Più che i supermercati, saranno aperti soprattutto i negozi, in particolare i più piccoli, ad esempio perché sfornano pane o vogliono agevolare i clienti nella preparazione della gastronomia a Santo Stefano. Cosa cambia per i centri commerciali? Chiusi Anagnina, Arca di Capena, Porta di Roma, La Romanina, Latinafiori, Morbella, Gli Archi (Frosinone), La Grange (Frosinone). Anche in questo caso vale il consiglio generale di informarsi prima sulle aperture per non uscire a vuoto e valutare dove recarsi.

Clicca qui per vedere l’elenco completo di negozi e supermercati aperti a Roma e provincia a Santo Stefano 2022

