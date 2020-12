Supermercati aperti Vigilia di Natale e 25 dicembre/ Milano e Roma: info orari negozi

Il giorno di Natale, come da tradizione, è destinato ad essere trascorso in famiglia con le persone care, così come la Vigilia. Quest’anno più che mai sarà un 25 dicembre destinato a “pochi intimi” a causa delle misure anti-Covid pensate per ridurre le occasioni di possibile contagio. Ma se dovessimo avere bisogno di supermercati aperti tra oggi e domani? Nonostante l’emergenza legata alla pandemia, il quesito che si rinnova ogni anno resta sempre il medesimo: dove sarà possibile trovare supermercati, negozi o centri commerciali per completare i nostri acquisti, magari in vista di un pranzo di Natale tra familiari più stretti ma comunque degno di essere ricordato? Diamo subito uno sguardo alle aperture previste per il giorno di Natale, venerdì 25 dicembre nelle città di Milano e Roma (qui invece cosa prevede il decreto).

Nel capoluogo lombardo sarà possibile trovare aperto nel giorno di festa il supermercato Carrefour Express Realdì di via Fiamma Galvano 31, che seguirà l’orario continuato 8-21. Anche il supermercato Esselunga di via Giorgio Washington resterà aperto dalle 7.30 alle 21.00 nel giorno di Natale e così il negozio della medesima catena di via Dei Missaglia 61/A. La Coop di via Arona aprirà le serrande alle 8 per chiuderle 12 ore dopo. Aperto anche il centro commerciale Bicocca Village di viale Sarca, dalle 9 alle 21.

Qui l’elenco completo dei centri commerciali, negozi e supermercati aperti a Milano e provincia a Natale 2020

SUPERMERCATI APERTI: LA SITUAZIONE A ROMA OGGI E DOMANI

Come sarà la situazione a Roma per il giorno 25 dicembre, Natale 2020, in merito alle aperture dei supermercati? Così come Milano, anche la Capitale vivrà un Natale anomalo all’insegna della sobrietà e solo tra conviventi, come raccomandato anche da politici ed esperti. Chi avrà bisogno di fare un salto proprio poco prima dell’ora di pranzo, nel più vicino supermercato, potrà farlo recandosi presso il negozio della catena Conad di via Poppea Sabina 19, aperto dalle 8.30 alle 20 senza alcuna pausa. In via S. Tommaso D’Aquino, il Todis accoglierà i suoi clienti anche nel giorno di Natale restando aperto dalle 8 alle 20.30. Chi vorrà completare i proprio acquisti natalizi potrà recarsi verso il negozio OVS di via Tuscolana, dove dalle 10 alle 20 si potrà fare shopping in sicurezza e con le dovute precauzioni. Aperto anche l’Apple Store presso Porta di Roma, in via Alberto Lionello, per un regalo decisamente più importante e sarà possibile farsi incartare tra le 10 e le 21 di venerdì 25 dicembre. Per quanto riguarda la Vigilia di Natale, i negozi Esselunga oggi restano aperti dalle 7 alle 20. Il Conad di Porta di Roma resta aperto fino alle 18.30. Anche l’Ipercoop di Euroma2 resta aperto fino alle 18.30 giorno 24 dicembre. Carrefour rende noto che gli orari durante le festività potrebbero subire variazioni, quindi suggerisce di chiamare per avere maggiori informazioni. Per quanto riguarda Lidl, i supermercati saranno aperti il 24 dicembre dalle 8 alle 20.

Qui l’elenco completo dei centri commerciali, negozi e supermercati aperti a Roma e provincia alla Vigilia di Natale 2020

SUPERMERCATI APERTI ANCHE IL 26 DICEMBRE?

I ritardatari dell’ultima ora non mancheranno ovviamente dal domandarsi se anche il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano sarà possibile trovare i supermercati aperti o se invece dovranno subire le giustificate chiusure. Per il momento Milano risponde con diversi supermercati che molto probabilmente resteranno aperti nel secondo giorno festivo consecutivo. Il Carrefour Market di Piazza Della Trivulziana 6, ad esempio, garantirà la sua apertura dalle 7.30 alle 22.00 permettendo così l’acquisto dell’ultimo panettone probabilmente a prezzi più bassi. Aperta anche la Coop di via Benadir 5 che osserverà l’orario 8-20, mentre Simply di via Novara 15 chiuderà alle 21. In via Sabotino il supermercato Pam dovrebbe restare aperto regolarmente dalle 8 alle 21 permettendo così di completare in serenità i propri acquisti. Non cambia di molto la situazione in quel di Roma dove nel giorno di Santo Stefano sarà possibile fare shopping nel negozio Zara di via Collatina dalle 10 alle 21 così come comprare l’occorrente per un pranzo leggero nel Carrefour di via Dario Niccodemi 99, aperto fino alle 21.30. E chi volesse invece dare uno sguardo ai prodotti di elettronica potrà sempre optare per Trony presso Doma Shopping Buffalotta in via Della Bufalotta 548, aperto no-stop dalle 9 alle 20.30.

