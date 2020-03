Supermercati assaltati/ Video, da Milano a Palermo: lunghe code dopo le restrizioni

Supermercati assaltati di nuovo in Italia. È una delle conseguenze delle nuove ordinanze regionali che modificano gli orari di apertura e chiusura per l’emergenza Coronavirus. Non assistiamo più alle scene di caos delle scorse settimane, perché stavolta ci sono le file e gli ingressi contingentati, ma la sostanza cambia poco. Dovremmo restare tutti a casa, ma si continua a uscire. La spesa è chiaramente una necessità, ma piazzarsi poco prima dell’apertura dei supermercati per prendere il posto non ha senso considerando che non siamo in emergenza alimentare, quindi non mancano le risorse, non mancano le occasioni per fare spesa. E invece oggi tutti in fila, da Milano a Palermo, in diverse zone d’Italia. Ad esempio, all’Esselunga di viale Cassala, che è una delle più note, alle 7.30 del mattino la coda arrivava quasi fino alla strada. Situazione simile davanti al supermercato di via Fuchè dove la coda addirittura si snodava lungo quasi tutto l’isolato, come riportato da MilanoToday. Esselunga ha deciso di ridurre gli orari dei suoi supermercati in Lombardia e quindi è partita la caccia alla spesa.

SUPERMERCATI ASSALTATI: LUNGHE CODE DOPO LE RESTRIZIONI

Non è un caso se la sindaca di Roma Virginia Raggi ha chiesto a esercizi commerciali e supermercati di ripristinare gli orari precedenti di apertura e chiusura per evitare assembramenti all’esterno. Per questo ha mandato una lettera al governatore del Lazio Nicola Zingaretti dopo la restrizione decisa dalla Regione. Da giorni infatti davanti ai supermercati della Capitale si formano lunghe code di gente con i carrelli in attesa di poter entrare a fare la spesa, perché ovviamente l’ingresso è scaglionato. Supermercati assaltati anche a Palermo: anche in Sicilia sono state registrate lunghe code da questa mattina. Anche in questo caso per la decisione del governo regionale di chiudere gli alimentari la domenica. I clienti si sono messi in coda soprattutto nella grande distribuzione e ancor prima dell’apertura. Lunga la fila registrata, ad esempio, al Lidl di via Roma, in pieno centro, ma anche nei centri Conad ed Eurospin della città. I video e le foto che circolano sui social testimoniano quanto sta accadendo.

MILANO, PALERMO E ROMA: SUPERMERCATI ASSALTATI





© RIPRODUZIONE RISERVATA