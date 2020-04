Supermercati e negozi aperti 25 aprile 2020/ Orari Lombardia, mappa regioni: chiusure

Pubblicità

Dopo il weekend di Pasqua e Pasquetta si torna ad interrogarsi sui supermercati e negozi aperti anche nella festività del 25 aprile 2020. Il prossimo sabato ricorre infatti la Festa delle Liberazione, ma anche in questa circostanza saranno banditi pic-nic e gite fuori porta, così come il consueto ponte tanto atteso dai lavoratori italiani. L’emergenza Coronavirus ormai da settimane ha stravolto tutti i piani ma ad ogni modo i cittadini tornano ad interrogarsi sul destino della propria spesa anche nel giorno festivo. Ricordiamo infatti che fino al 3 maggio a causa del lockdown non saranno permesse le tradizionali uscite ma occorrerà far riferimento alle disposizioni del governo ed alle sue regole ferree. Questo potrebbe coinvolgere anche le aperture e le chiusure nel giorno del 25 aprile. Così come accaduto per Pasqua e salvo specifiche ordinanze emanate dalle singole Regioni, i supermercati dovrebbero restare chiusi. La scusa di uscire è infatti sempre troppo forte ma occorre evitare ancora gli assembramenti nei luoghi pubblici. Ad intervenire sono stati anche i sindacati, che hanno posto l’accento sull’opportunità di restare chiusi nel giorno festivo per venire incontro ai dipendenti stremati e permettere loro il garantito riposo. Gran parte delle Regioni si sono già espresse, così come le principali catene di supermercati.

SUPERMERCATI APERTI IL 25 APRILE: LOMBARDIA, CATENE E ORARI

Per il 25 aprile la Lombardia non ha imposto la chiusura dei supermercati, dunque spetterà ai singoli negozi decidere come comportarsi nel giorno di festa. A tal proposito, Esselunga ha già fatto sapere che resterà aperta full time con piccole variazioni a seconda del supermercato ma, in linea generale, gli orari saranno 7.30-20.00. Qualche modifica potrebbe invece modificarsi nelle altre Regioni, come ad esempio nel Lazio: qui molti negozi Esselunga resteranno con le saracinesche abbassate, come il caso del punto vendita di Viale Palmiro Togliatti n. 1021 a Roma (Clicca qui per consultare tutti gli orari) ma a quanto pare non sarà neppure l’unico. Anche i punti vendita Conad e Pam hanno annunciato le loro aperture straordinarie in Lombardia nel giorno di sabato. nel primo caso gli orari saranno indicativamente 8-20.30 mentre nel secondo 9-20.00. Ancora una volta potrebbe tornare utile consultare i siti ufficiali delle due catene per conoscere in tempo reale i punti vendita che resteranno regolarmente aperti.

LA MAPPA DELLE REGIONI: DOVE RESTERANNO CHIUSI

Alcune Regioni e grandi città italiane hanno già deciso come comportarsi rispetto alle aperture e chiusure di negozi e supermercati. Così come avvenuto per Pasqua e Pasquetta, anche per il 25 aprile 2020 supermercati resteranno chiusi a Roma e nel Lazio secondo l’ordinanza regionale. A seguire lo stesso esempio, come rivela il portale InvestireOggi è anche la Regione Toscana per effetto dell’ordinanza regionale n. 41 del 22 aprile che obbliga la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, siano essi di vicinato, medie o grandi strutture di vendita, compresi i supermercati e i centri commerciali nel giorno della Festa della Liberazione. Sarà così anche in Piemonte, dove i cittadini dovranno far la spesa in queste ore per non rischiare di ritrovarsi senza ciò che occorre in vista del weekend. In Puglia, addirittura, la Regione ha imposto una chiusura prolungata dei negozi e dei supermercati estesa anche alla giornata di domenica 26 aprile. Restano chiusi anche gli alimentari in Emilia Romagna, Veneto e Marche. Infine, in Campania la chiusura dei supermercati riguarderà solo metà giornata: di mattina è infatti possibile completare la spesa in vista del weekend sebbene sia sempre consigliato verificare sul sito della catena di supermercato l’orario esatto di apertura e chiusura.



