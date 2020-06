Supermercati e negozi aperti domani 2 giugno 2020/ Info e orari: da Roma a Milano

Pubblicità

Supermercati aperti o chiusi domani 2 giugno 2020? Lecito chiederselo, considerando che l’emergenza coronavirus ha stravolto le nostre vite, anche lavorative. E allora in vista della Festa della Repubblica italiana, che tradizionalmente è un giorno festivo segnato in rosso sul calendario, è bene informarsi per non farsi cogliere impreparati, come abbiamo fatto per l’1 maggio 2020. Non si può ancora uscire fuori regione, divieto che cade il 3 giugno, ma all’interno di quella in cui si ci trova la mobilità è consentita, quindi potrebbe tornarvi utile sapere di più su aperture e chiusure. Non ci sono ordinanze particolari per supermercati e negozi, ma i commercianti possono decidere di lasciare la saracinesca abbassata. A Roma i negozi del centro commerciale Valmontone domani saranno aperti dalle 10 alle 21, mentre i ristoranti fino alle 23. Aperti anche Castel Romano e Parco Leonardo, ma dalle 10 alle 20. Anche il centro commerciale Porta di Roma sarà aperto, ma alcuni negozi potrebbero seguire orari diversi rispetto a quello 10-20.

SUPERMERCATI APERTI 2 GIUGNO 2020 A MILANO E TORINO

Consultando i siti delle catene di supermercati come Carrefour, Conad, Esselunga, Auchan, Lidl non hanno pubblicato avvisi ufficiali di chiusure straordinarie per domani 2 giugno 2020, quindi in linea generale è prevista l’apertura. A Milano e provincia poi le porte saranno aperte nei grandi centri commerciali, come quelli più frequentati: Bonola, La torre, Tre castelli, Greco shopping e Piazza Lodi. Ma gli orari possono essere diversificate, così come le decisioni di aprire o meno. Complice la crisi economica innescata dall’emergenza coronavirus, con le chiusure che hanno penalizzato il settore, c’è voglia in questo momento di ripartire e quindi è molto più probabile trovare supermercati e negozi aperti. A Torino, ad esempio, saranno aperti centri commerciali come Piramid, Park Rivalta, Millecity shopping center, Sole d’oro, Montecucco, Snos Gallery Centre, Area 12 shopping center, 8 gallery e il Dora. Restano ovviamente valide le regole in vigore in questo periodo: mascherine, disinfettanti per le mani e distanziamento sociale.



