Supermercati e negozi aperti, Ferragosto 2019/ Roma e Milano: 15 agosto, orari e info

Supermercati e negozi aperti nel giorno di Ferragosto 2019? E’ questa la domanda che tormenta la gran parte dei cittadini e dei turisti che popolano in questo periodo dell’anno le maggiori città d’Italia. L’estate è giunta al suo momento clou con l’arrivo di Ferragosto che, come da tradizione, ricorre il 15 agosto, giorno in cui si celebra l’Assunzione di Maria in cielo. Questo giovedì sarà anche il giorno per eccellenza dedicato alle ferie ed alle vacanze estive. Perchè allora non organizzare una giornata da trascorrere in spiaggia o in montagna (a seconda dei gusti), con amici e familiari? In vista di questa gioiosa prospettiva potrebbe essere utile andare in cerca di un supermercato o di vari negozi aperti al fine di poter fare incetta di alimenti ed altro occorrente utile per una scampagnata fuori porta o una giornata da trascorrere al mare. Le aperture in vista del giorno di festa di metà agosto, certamente faranno ancora una volta storcere il naso ai tanti sindacati contrari a questa iniziativa. Ma come sarà la situazione nelle principali città italiane? A Roma non mancheranno le occasioni per completare i propri acquisti anche nel giorno di Ferragosto: resteranno aperti per l’occasione i supermercati Todis tra cui la filiale di via Di S. Tommaso D’Aquino 114, negli orari 8-20.30. Aperto anche il punto Conad di via Poppea Sabina 19 che farà orario continuato di 12 ore dalle 8 alle 20. Il Centro Commerciale Torresina di Via Di Torresina 31 rispetterà l’orario consueto restando aperto dalle 9 alle 20, così come il centro I Granai di Via Mario Rigamonti 100 che aprirà alle 10 per poi abbassare le serrande alle 20.

SUPERMERCATI E NEGOZI APERTI A MILANO E PROVINCIA

Chi resterà in città per il giorno di Ferragosto 2019 dovrà trovarsi sicuramente qualcosa da fare per ingannare il tempo sia dal punto di vista prettamente temporale che meteorologico. Indipendentemente dalle previsioni che potrebbero essere a favore o meno di coloro che decideranno di restare nella grande metropoli del nord Italia, quale sarà la situazione dei supermercati e negozi aperti il 15 agosto? Il Supermercato Qui c’è – Unes di via Mazzali Guido 5 resterà aperto anche nel giorno festivo nell’orario 8-20. Apertura di ben 24 ore per il Supermercato Market Mister Price di Viale Tunisia 1 che non temerà il caldo restando aperto da mezzanotte alle 24.00. I vari Carrefour, Coop e Coin della città di Milano non andranno in ferie neppure a Ferragosto garantendo ai propri clienti il massimo del servizio e dell’efficienza nei consueti orari continuati. E per chi volesse dedicare la giornata del 15 agosto ad un giro tranquillo in un centro commerciale del posto, potrà scegliere il popolare Bicocca Village di Viale Sarca, dove potrà fare visita ai vari negozi dalle 10 alle 21.

